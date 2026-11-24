Fluidra Ventures, el fons de capital risc corporatiu de Fluidra, multinacional del sector de la piscina i el "welness" amb seu a Sant Cugat del Vallès, ha liderat una ronda d'inversió en Aerisio, una companyia finlandesa especialitzada en tecnologia climàtica i refrigeració urbana. L'operació busca accelerar el desenvolupament i la comercialització de solucions per combatre la calor a les ciutats.
La principal aposta de l'empresa nòrdica és Aerisio Oasis, una font transitable, intel·ligent i personalitzable que es pot instal·lar fins a quinze vegades més ràpid que una font tradicional, diuen. El sistema està dissenyat per refrescar espais públics, edificis comercials i residencials i habitatges particulars. A diferència de les instal·lacions convencionals, no requereix excavacions ni obres i pot estar enllestit en qüestió de dies.
La ronda també ha comptat amb la participació de CoFund, vehicle d'inversió finlandès d'Innovestor, i diversos "family offices" i inversors privats del país. Els detalls econòmics de l'operació no han transcendit.
Thorsten Muck, director de Commercial Pool de Fluidra i exconseller delegat de l'alemanya Oase, s'incorporarà a Aerisio com a president del consell d'administració. Les dues companyies també han subscrit un acord comercial pel qual Fluidra es converteix en proveïdor preferent.
El finançament permetrà reforçar la recerca i el desenvolupament del producte i impulsar-ne l'expansió comercial, especialment al sud d'Europa, assenyalen des de Fluidra. Aerisio preveu presentar Oasis en un municipi espanyol abans que acabi l'any.