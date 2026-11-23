El president de la Cambra de Comerç de Terrassa, Ramon Talamàs, ha lliurat a Anna Maria Braun, consellera delegada de B. Braun, el Premi Cambra 2026 a la Trajectòria Empresarial concedit a la família propietària del grup alemany. L'entrega s'ha fet recentment a la seu central de la companyia, a Melsungen, després que Braun no pogués assistir a la gala celebrada el 16 de juliol al Casino de Rubí. En aquella ocasió, el guardó el va recollir Christoph Müller, conseller delegat de B. Braun España.
Talamàs ha viatjat a Alemanya acompanyat de Müller i d'Antonio Jódar, director d'Afers Corporatius. Durant la visita, ha conegut la petita farmàcia on Julius Wilhelm Braun va iniciar el negoci el 1839 i ha recorregut dues instal·lacions industrials del grup.
La distinció reconeix la trajectòria de la família Braun i els setanta anys de vinculació amb el Vallès. La seva vinculació i implantació a la demarcació va iniciar-se el 10 de març de 1955 quan es va constituir a Rubí la societat Material Clínico S.A. de la qual el grup B. Braun en va passar a ostentar el 50% de les accions i engegant la fabricació de fil de catgut, derivat d’intestins d’animals, i emprat per a la sutura clínica i amb destí principal a l’exportació. Amb els anys, les instal·lacions rubinenques s'han convertit en un centre de referència mundial del grup en recerca, desenvolupament i producció d'especialitats quirúrgiques.
Amb la seu central i direcció a Rubí, B. Braun España compta actualment amb més de 2.700 professionals i 18 centres de producció, logística i diàlisi. A escala mundial, el grup ocupa més de 60.000 persones i va facturar 9.400 milions d'euros el 2025. Anna Maria Braun pertany a la sisena generació.