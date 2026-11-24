Jordi Cabrafiga deixarà la direcció general de Leitat amb l’entrada de l’any 2027. La seva sortida respon, segons explica el centre tecnològic terrassenc, a una decisió personal motivada per un nou repte professional. Previsiblement, s’incorporarà a Fira de Barcelona. Consultat pel Diari de Terrassa, Leitat assegura que Cabrafiga marxa satisfet amb la situació actual del centre i que ara obrirà un procés de selecció per trobar-ne el substitut.
Cabrafiga va arribar a Leitat el març del 2023 com a director de Creixement Estratègic i Assumptes Governamentals i va assumir la direcció general el novembre d’aquell any, en substitució de Joan Parra, cessat per la pèrdua de confiança de la junta directiva, la qual “intuïa la voluntat de part de Parra d’ocultar la realitat de la situació econòmica que patia l’entitat”. L’auditoria encarregada a PwC després del relleu va fer aflorar unes pèrdues acumulades de 27 milions d’euros entre el 2021 i el 2023.
Amb Cabrafiga al capdavant, Leitat va posar en marxa un pla de reestructuració per recuperar la viabilitat econòmica que va comportar un ERO per a 115 treballadors i una reorganització de les seus, amb el tancament d’oficines i la reducció d’espais. La reestructuració va comptar amb suport públic. El 2024, la Generalitat va concedir a Leitat una subvenció extraordinària de 9,8 milions d’euros per contribuir a afrontar els costos del procés. Un any després, l’Institut Català de Finances (ICF) va acordar una garantia de finançament de fins a 14 milions d’euros.
Acord de 4,5 milions per l’ERO
Aquest juliol, el Jutjat Social número 1 de Terrassa va declarar nul l’ERO del 2024 arran de la demanda presentada per 59 treballadors. Recentment, Leitat ha arribat a un acord amb els afectats per un import total de 4,5 milions d’euros, que abonarà en tres terminis: un primer del 40% el 30 de novembre del 2026, un segon del 30% el 31 de juliol del 2027 i el 30% restant el 30 de novembre del mateix any. Segons l’entitat, aquest pacte tanca el procés derivat de l’ERO.
Aquest compromís econòmic, però, també condiciona les previsions de l’exercici actual. En resposta a les preguntes del Diari de Terrassa, Leitat assenyala que la situació continua ajustada i que preveu pèrdues el 2026 per l’impacte comptable de l’acord. L’entitat, però, afirma que l’activitat ordinària manté un resultat positiu i que fa un seguiment de la tresoreria amb les mesures de gestió habituals.
Els comptes del 2025 reflecteixen unes pèrdues de 280.106 euros, davant dels 84.884 euros del 2024 i dels 16 milions del 2023. Els ingressos per activitats van baixar un 15,4% l’any passat, fins als 33,6 milions d’euros, en comparació amb els 39,7 milions de l’exercici anterior. Leitat sosté que tant el resultat ordinari com el d’explotació van ser positius, però que els deterioraments comptables van fer que l’exercici es tanqués amb pèrdues.
De fet, el resultat d'explotació va ser favorable en 779.207 euros. El balanç, però, encara reflectia 17,7 milions d'euros de fons propis negatius i un deute amb entitats de crèdit de 18,3 milions.
L'entitat, que enguany ha celebrat 120 anys, admet que la renovació del finançament bancari pot comportar dificultats, tot i que afirma que les ha anat superant fins ara i que continua treballant-hi. Sobre la possibilitat d’una integració de Leitat a Eurecat, que ha tornat a circular darrerament, el centre tecnològic terrassenc assegura que actualment no està sobre la taula i que no hi ha cap procés obert