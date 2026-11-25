L'Organització d'Autònoms de Catalunya (Autcat), integrada a la patronal Cecot, valora positivament les noves mesures fiscals aprovades pel Consell de Ministres, però considera que són insuficients per respondre a les necessitats del treball autònom. L'entitat celebra especialment l'ajornament de Verifactu, però reclama una reforma que simplifiqui les obligacions fiscals i administratives i aporti estabilitat normativa i seguretat jurídica.
"Benvingudes les mesures, però són pedaços. Els autònoms necessiten un marc estable, no pròrrogues any rere any ni decrets que poden caure en un mes", assenyala la presidenta d'Autcat, Marta Sánchez Ugart.
L'organització considera insuficient el nou règim voluntari que permetrà als professionals amb una facturació inferior als 85.000 euros presentar una única declaració anual de l'IVA. Adverteix que es mantenen tres pagaments a compte, calculats sobre la quota de l'any anterior, que poden generar problemes de tresoreria quan disminueix l'activitat, assenyala l'entitat. "Fer una declaració en lloc de quatre està bé, però no és el que demanem. La simplificació de debò és la franquícia", afirma Sánchez Ugart.
L'Autcat també valora l'increment de la deducció per despeses de difícil justificació en l'IRPF, del 5% al 10%, amb un límit de 3.000 euros, i les millores en el sistema de mòduls, tot i lamentar que siguin temporals.
Més enllà de la fiscalitat, l'entitat critica que el paquet no avanci en la millora de la protecció social dels autònoms i no incorpori, per exemple, una prestació econòmica per als autònoms que hagin d'interrompre l'activitat per la defunció d'un familiar, en línia amb l'ampliació dels permisos laborals dels assalariats.
Finalment, reclama als grups parlamentaris que convalidin el reial decret llei al Congrés perquè les discrepàncies polítiques no impedeixin l'aplicació d'unes mesures que " tot i ser limitades, poden representar un alleujament per al col·lectiu".