Eurofragance amplia la seva planta a Rubí amb una inversió de 10 milions d'euros

Eurofragance ha guanyat més de 2.000 metres quadrats a la seva planta de Rubí. La multinacional de fragàncies amb oficines a Sant Cugat ha ampliat el seu centre de producció al Vallès Occidental amb una inversió de 10 milions d'euros en instal·lacions i en robots de dosificació nous, cosa que els permetrà triplicar la capacitat productiva de la fàbrica.

La producció que es durà a terme des de Rubí representa la meitat de la producció anual de l’empresa a nivell global, premetent a la companyia aconseguir satisfer la creixent demanda dels mercats de les regions d’EAT (Europa, Àfrica i Turquia) i Orient Mitjà. A més, l’ampliació de la planta també permet a Eurofragance potenciar les categories de productes, més enllà de la perfumeria fina, que requereixen un volum de producció elevat.

“La renovació de la fàbrica i l’actualització de l’espai de treball i de la robòtica ens permet triplicar la nostra capacitat de producció. L’ampliació de més de 2.000 m2 de la nostra planta de producció inclou una remodelació de les oficines i els laboratoris per a garantitzar un disseny ergonòmic i una major satisfacció dels nostres treballadors. Gràcies a un enfocament innovador i el nostre compromís amb la sostenibilitat, hem millorat notablement els espais, aconseguint d’aquesta manera afavorir un entorn de treball més modern, eficient i agradable”, ha assegurat Clara Mena, directora d'operacions, durant l'acte d'inauguració celebrat aquest dimecres.

L'acte d'inauguració ha comptat amb l'assistència del conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper; l'alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez, i diversos membres del teixit empresarial del sector

Eurofragance

“Amb aquesta ampliació, hem automatitzat el 80% de les nostres operacions. Ens ha permès millorar la fiabilitat i la traçabilitat dels nostres processos, així com augmentar la qualitat de les nostres fragàncies. A més, hem incorporat sistemes d’optimització de recursos, com l’ús de plaques fotovoltaiques que generen més d’un terç de les nostres necessitats energètiques, i comptem amb els recursos interns estratègics per a garantitzar la continuitat del nostre procés productiu en cas d’una situació inesperada”, ha explicat Santiago Giménez, director d'enginyeria.

L’ampliació de la fàbrica de Rubí ha impulsat la creació de llocs de treball especialitzats, des d’operaris fins a tècnics i enginyers, alineats amb la creixent automatització dels processos de producció, indiquen des de la companyia.

L’ampliació de la fàbrica de Rubí coincideix amb el 35è aniversari d’Eurofragance. L'empresa factura 180 milions d'euros i té una plantilla de 550 professionals arreu del món.