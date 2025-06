Eurofragance renova la direcció general a l'Orient Mitjà

La multinacional de fragàncies vallesana Eurofragance ha nomenat a Oumayma Tabet com a nova directora general a Orient Mitjà, càrrec que assumirà a partir de gener del 2026, informa l'empresa en un comunicat.

Antoine de Riedmatten, que ocupava aquesta posició, deixa el seu càrrec operatiu després de més d'una dècada de trajectòria en la companyia amb seu a Sant Cugat del Vallès i fàbrica a Rubí i manté la seva vinculació com a membre del Consell d'Administració d'Orient Mitjà i l'Índia.

El lideratge d'aquesta regió queda ara estructurat en dues àrees: l'Índia, sota la direcció de Mayur Kapse, director general del país, i Orient Mitjà, sota el lideratge d'Oumayma Tabet.

Des de l'empresa expliquen que aquests canvis s'enmarquen en el procés d'enfortiment del negoci d'Eurofragance a l'Orient Mitjà, que el 2024 va obtenir un creixement "extraordinari", i a l'Índia, que es va beneficiar d'un desenvolupament econòmic "ràpid i positiu".

Amb una trajectòria de més de 21 anys en el sector de les fragàncies, Tabet "aporta una combinació d'experiència tècnica, coneixement de mercat i sensibilitat creativa", destaca Eurofragance. La seva carrera ha passat per companyies internacionals com Quest International i Ragi, i en els últims dos anys ha liderat el centre creatiu d'Eurofragance a Dubái, "consolidant a l'equip com una referència regional en innovació i esperit de col·laboració. Sota el seu lideratge, s'han enfortit aliances clau i s'ha promogut una cultura d'alt rendiment, basada en l'excel·lència, la diversitat i la proximitat al client", indica la multinacional.

Després d'anunciar-se el seu nomenament, Tabet ha dit que buscarà "impulsar el creixement a la regió i construir aliances sòlides amb els clients", mitjançant una estratègia, textualment, basada en la innovació, la sostenibilitat i la passió pel perfum.