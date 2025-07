Les pimes participants al programa "Accelera el Creixement" augmenten de mitjana un 30% la seva facturació

Les petites i mitjanes empreses del Vallès Occidental continuen demostrant la seva capacitat de creixement i innovació. Un 25% de les 647 empreses que han participat en el programa “Accelera el Creixement” -al llarg de totes les edicions-, impulsat per Pimec i la Diputació de Barcelona, són de la nostra comarca, la qual cosa la converteix en la més representada del conjunt de la demarcació.

Aquesta iniciativa, que enguany ha arribat a la seva tretzena edició, ofereix a les pimes un acompanyament personalitzat durant nou mesos. L’objectiu és dotar-les d’un pla de creixement i d’acció, així com eines de suport per portar-lo a terme. Els resultats són notables: tres anys després de participar en el programa, les empreses aconsegueixen, de mitjana, incrementar un 30% la seva facturació, un 25% la seva plantilla i un 35% els beneficis.

Amb una mitjana de 41 treballadors i una facturació mitjana d’uns 3 milions d’euros, les empreses participants -majoritàriament del sector industrial (56%)- troben en el programa eines per millorar en àmbits com la transformació digital, les millores en la comercialització de productes i serveis, l’estructura financera, la internacionalització o l’organització empresarial.

“El motor de l’economia real”

L’acte de lliurament de diplomes de la tretzena edició va tenir lloc a la sala d’actes del Museu Marítim de Barcelona. El director gerent de Pimec, David Giménez, va valorar positivament l’impacte del programa, destacant que “edició rere edició estem ajudant les empreses a ser més competitives, sostenibles i eficients, cosa que reforça tot el teixit econòmic del país”. En aquest sentit, va animar a les pimes catalanes a sumar-se a futures edicions, tot recordant que les petites i mitjanes empreses “són el motor de l’economia real i essencials per generar ocupació i riquesa al territori”.

També hi va intervenir Roger Pumares, gerent de serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona, que va defensar el model de col·laboració publicoprivada com a clau de l’èxit del programa: “Sumar ingredients pot donar com a resultat grans plats”.

Les 50 empreses que participaran en la pròxima edició del programa “Accelera el Creixement”, que arrencarà el setembre vinent, ja han estat seleccionades entre un total de 77 candidatures presentades.