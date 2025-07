Fluidra estudia sortir a la borsa dels Estats Units

La multinacional vallesana Fluidra, amb seu a Sant Cugat del Vallès i líder global en el sector de les piscines i el “wellness”, està valorant la possibilitat de cotitzar a la borsa dels Estats Units. Així ho ha explicat el CEO de l’empresa, Jaume Ramírez, en una entrevista concedida a l’agència Bloomberg i recollida per Europa Press.

Segons Ramírez, es tracta d’una part del projecte a mitjà termini de la companyia, tot i que adverteix que “no és un procés senzill quan es fa de manera orgànica”. L’empresa, però, matisa que de moment es tracta d’una opció hipotètica i que “cotitzar als Estats Units no està en els plans a curt termini ni és una prioritat”.

Entre les possibilitats que estudia Fluidra per dur a terme aquest hipotètic pas hi hauria el “dual listing”-és a dir, cotitzar tant a la borsa espanyola com a la nord-americana- o bé l’adquisició d’una companyia que ja cotitzi als Estats Units.

Actualment, Fluidra compta amb un valor de mercat de 4.370 milions d’euros i una forta presència al mercat americà, d’on van provenir el 42% dels seus ingressos el passat 2024. De fet, Fluidra és el segon major operador del sector de les piscines als Estats Units.

L’interès per una possible sortida a Wall Street ha estat ben rebut per la casa d’anàlisi Jefferies, que en un comunicat ha valorat positivament la proposta. Segons Jefferies, aquesta operació permetria a Fluidra augmentar la seva liquiditat, accedir a una base d’inversors més gran i generar noves bosses de demanda per a les seves accions.