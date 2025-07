Vytrus augmenta un 75% les seves vendes i obté un Ebitda de 2,1 milions

Vytrus Biotech, companyia terrassenca especialitzada en ingredients actius derivats de biotecnologia vegetal per a la indústria cosmètica, ha registrat un augment del 75% en les seves vendes i un Ebitda de 2,1 milions d'euros en el primer semestre de 2025 respecte al mateix període de 2024.



Així ho indica aquest dimarts en l'avanç de resultats no auditat del primer semestre de 2025, en el qual especifica que va obtenir una xifra de negoci de 4,38 milions d'euros i que les vendes en el segon trimestre de l'any van ser de 2,25 milions d'euros, un +74% respecte al mateix període de l'any passat.



La companyia, que ja ven els seus productes a 47 països, justifica aquests repunts amb el creixement a "totes les àrees geogràfiques": a la Unió Europea, incloent-hi Espanya, van augmentar un 76% en el primer semestre. Als Estats Units va tancar els primers sis mesos de l'any amb un creixement del 49% respecte al 2024.



Pel que fa a la zona Àsia-Pacífic (APAC), va obtenir un increment de vendes del 154% en el mateix període, liderada principalment per mercats com el de l'Índia, i a l'àrea de Llatinoamèrica va créixer un 48%, sent els seus principals mercats Brasil, Colòmbia i Mèxic.



El creixement a juny de 2025 ha impulsat les vendes interanuals de Vytrus (vendes en els 12 últims mesos), que han aconseguit els 6,9 milions d'euros per primera vegada en la seva història.

Presència a Espanya i França

La biotecnològica argumenta que l'inici de la comercialització directa a Espanya i França, així com els productes que incorporen la tecnologia dels Exosomic Peptides, van promoure el creixement de les vendes del primer semestre.



Per indicacions, els productes antiedat, capil·lars i brightening van ser els que van tenir un "millor comportament".



Aquests condicionants han permès a Vytrus incrementar el seu Ebitda un 111% respecte al mateix període de 2024, aconseguint la xifra de 2,08 milions d'euros.



A principis de 2024, Vytrus va publicar el seu Pla Estratègic, amb el qual espera aconseguir 12 milions d'euros de xifra de negoci i cinc milions d'euros de Ebitda en 2027.