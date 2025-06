Foment de Terrassa contracta 100 persones amb dificultats d’inserció laboral

Un centenar de persones pertanyents a diferents col·lectius amb dificultats d’inserció laboral treballaran a l’Ajuntament de Terrassa durant un any en el marc del programa "Treball i Formació", impulsat i subvencionat per la Generalitat de Catalunya a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb fons rebuts del Ministeri de Treball i Economia Social. La present edició compta amb una subvenció de 3.404.166,76 euros, més una aportació municipal de 75.572,99 euros, a càrrec de Foment de Terrassa.

La iniciativa permet adquirir experiència laboral en un entorn de treball real, però alhora protegit, així com millorar la qualificació i les capacitats necessàries per la seva posterior inserció al mercat laboral ordinari. L’objectiu és facilitar a les persones amb més dificultats per accedir al mercat de treball una millora de la seva ocupabilitat i de les seves competències professionals, expliquen fonts municipals.

El programa s’adreça específicament a col·lectius amb dificultats d’inserció laboral, i totes les persones beneficiàries pertanyen a algun dels següents grups:

Persones en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació.

Persones perceptores de la renda garantida de ciutadania.

Dones víctimes de violència masclista i també dones en situació d’atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació.

Persones majors de 52 anys.

Persones trans.

Foment de Terrassa, l’empresa municipal que implementa el programa, contractarà les 100 persones beneficiàries, que treballaran durant un any a diferents serveis i empreses municipals de l’Ajuntament de Terrassa, "en tasques de suport addicional, d’interès general i social".

Un total de 32 persones faran d'administratiu, cinc seran personal de consergeria, hi haurà un dissenyador gràfic i set perfils de personal d'informació ciutadana. La resta de distribució de les contractacions per perfils professionals és la següent: oficial manteniment i altres oficis

com electricitat, fusteria, manyeria (5 persones), oficial obra pública i construcció (11), oficial de pintura (7), peó de jardineria (2), peó de neteja (18), peó d'obra pública i construcció (9), responsable de grup de neteja (1), responsable de grup de pintors (1), personal de logística (1).

Les persones contractades es repartiran entre la pràctica totalitat dels serveis i empreses municipals.

Formació i acompanyament

Aquest pla d’ocupació inclou, a banda del contracte laboral, accions de formació i acompanyament per a les persones beneficiàries. Les accions formatives versaran sobre competències digitals i tindran una durada total de 60 hores (un dia a la setmana, cinc hores de formació dins de l’horari laboral durant 12 setmanes, amb caràcter obligatori). Les 54 persones amb perfils d’oficis del sector de la construcció, personal de neteja, de consergeria i d’atenció i informació ciutadana rebran formació en competències digitals bàsiques, mentre que les 46 persones amb perfils administratiu i similar rebran formació sobre eines ofimàtiques.

D’altra banda, les 100 persones contractades gaudiran també d’acompanyament a càrrec de personal tècnic especialitzat en acompanyament d’ocupació, que s’encarregarà de vetllar per la seva integració al lloc de treball, oferir-les tutories de seguiment individual i proporcionar eines i recursos de coneixement del mercat laboral i recerca de feina, entre altres tasques. El pressupost del programa contempla el cost de part de les hores de treball que comportarà aquest acompanyament, que podrà anar a càrrec de personal municipal o contractat expressament.

Les primeres contractacions, al juliol

Les 100 contractacions previstes es faran en tres etapes: el 15 de juliol es contractaran vuit persones destinades al manteniment edificis educatius, el 4 de setembre s’incorporaran 60 persones amb perfils d’informació i atenció ciutadana, oficis i neteja; i finalment el 17 d’octubre es contractaran 32 persones amb perfils administratius. Totes 100 persones tindran un contracte d’un any i gaudiran de les accions de formació i acompanyament.