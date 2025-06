La plantilla de RDM rebutja la proposta de l’empresa

La plantilla de RDM Barcelona Cartonboard a Castellbisbal ha rebutjat la proposta de l’empresa per al tancament de la planta amb 123 vots en contra i 68 a favor. La proposta de la firma contemplava indemnitzacions de 33 dies per any treballat, fins a un màxim de 24 mensualitats, i una oferta de recol·locació de 27 persones a la planta de Paprinsa a Mollerussa (Pla d’Urgell), així com mesures de millores addicionals dins del marc del pla social. La plantilla, però, considera les mesures insuficients per l’impacte en les seves famílies, motiu pel qual han optat per no ratificar la proposta.

Per aquest motiu, asseguren que mantindran el bloqueig a l’entrada de la planta de manera indefinida per evitar que n’entrin o surtin vehicles amb càrrega. Per la seva banda, l’empresa ha lamentat a través d’un comunicat la decisió dels treballadors, i ha considerat que han treballat “intensament” per assolir un acord.

“Les condicions i mesures preacordades amb la unanimitat de la representació legal de les persones treballadores, fruit de setmanes de negociació, representava l’esforç màxim assumible per part de l’empresa, tenint en compte les condicions econòmiques actuals de la planta de Castellbisbal i les complexes condicions de mercat”, destaquen en el text.

Un cop finalitzat el període formal de consultes sense acord, la companyia detalla que inicia una nova fase, que queda en mans del seu gabinet legal. La direcció de l’empresa comunicarà la decisió final i les mesures que correspongui en els pròxims dies.