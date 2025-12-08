Finsa transforma residus tèxtils en filaments reciclats amb Ecofilter

Finsa Job Group, empresa amb seu a Terrassa especialitzada en tèxtils tècnics per a filtració industrial, ha culminat amb èxit el projecte Ecofilter, una iniciativa d’innovació sostenible finançada per la iniciativa europea In Transit – DEVELOP que recull els residus de producció, els transforma en nous materials i els incorpora a nous teixits filtrants per a processos de filtració. L’objectiu central ha estat recuperar residus de tela filtrant de polipropilè (PP) i transformar-los en fils monofilament amb contingut reciclat, aptes per a la fabricació de nous teixits de filtració sense comprometre la qualitat ni el rendiment.
El projecte Ecofilter abasta el disseny de productes que incorporen contingut reciclat i que compleixen amb els estàndards de rendiment exigits per la indústria. És un exemple pràctic d’economia circular aplicada a la indústria tèxtil, demostrant que fins i tot processos altament especialitzats poden integrar el reciclatge com a part del seu flux productiu.
Durant el projecte, Finsa Job Group va establir protocols específics a tota la fàbrica per reparar retalls, rotllos defectuosos i serrells procedents dels departaments de calandrat, tall per làser, control de qualitat i expedicions. En total, es van inventariar i reprocessar més de 9,5 tones de residus nets de PP, que es van convertir en fils monofilament amb un 8% de contingut reciclat.
Escalar la producció
Finsa Job Group té com a objectiu assolir el 100% de contingut reciclat en teixits filtrants de polipropilè, amb el suport d’una optimització addicional dels processos, certificació i validació per part del client. L’empresa té previst escalar la producció i reforçar la seva estratègia de disseny circular com a part del seu full de ruta de sostenibilitat a llarg termini.
La companyia, amb dècades d’experiència en processament de polímers i fabricació de teixits d’elevades prestacions, combina enginyeria avançada amb un ferm compromís amb la sostenibilitat i els principals de l’economia circular.
En reduir la quantitat de residus que s’envien als abocadors i fomentar l’ús de materials reciclats, Finsa Job Group té com a objectiu minimitzar l’impacte mediambiental dels teixits tècnics per a filtració i contribuir a una indústria més sostenible.