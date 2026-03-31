Fluidra arriba al 93% d'ús d'electricitat renovable

La multinacional vallesana Fluidra ha arribat al 93% d'ús d'electricitat renovable i ha reduït en un 70% les emissions d'Abast 1 i 2 des de 2021, informa en un comunicat. L'empresa amb seu a Sant Cugat ha explicat que va tancar 2025 amb "avanços significatius" en la seva estratègia de sostenibilitat, complint amb els objectius definits i, a més, reforça el seu full de ruta en 2026 cap a la neutralitat en carboni per 2027.
La firma del sector de les piscines i el wellness va mantenir una evolució positiva en els principals índexs de sostenibilitat, amb una puntuació de 77 en S&P, una qualificació B en CDP Climate i CDP Water, i un ràting AA en MSCI.
Pel que fa a l'aigua, va reduir el consum fins a 112 metres cúbics per cada 1.000 euros de vendes, un 10% menys que el 2024, i va realitzar les primeres inversions en projectes locals a Espanya i Brasil destinats a enfortir la resiliència hídrica i a promoure una gestió responsable dels recursos naturals.
Per al 2026, l'empresa preveu aconseguir un 96% d'electricitat renovable, reduir un 90% les seves emissions d'Abast 1 i 2 respecte del 2021 i certificar sis noves plantes amb la ISO 14001.