Les dades mostren que les empreses cada vegada valoren més habilitats com l’escolta activa, la comunicació o la gestió d’equips, “competències on el talent femení té molt a aportar”. Així ho ha destacat aquest dilluns Maria Teixidor, presidenta de la Comissió Dona i Empresa de Pimec, que, juntament amb Pimec Vallès Occidental, ha organitzat una jornada a Sabadell per reivindicar el lideratge conscient i el talent femení en el teixit empresarial.
El president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol, ha assegurat que “les empreses que aprofiten tot el talent són més resilients i més competitives” i ha destacat que les pimes, com a motor econòmic del territori, només podran créixer “si funcionen a ple rendiment i això passa per no deixar ningú enrere”.
La consellera d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya, Eva Menor, ha posat l’accent en l’impacte econòmic. “No invertir en igualtat és perdre competitivitat. El cost d’oportunitat pot arribar al 17% del PIB”, ha advertit. Mentrestant, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha alertat que encara “vivim encara en un món coix. Durant generacions no hem deixat créixer el talent femení i això ha fet perdre oportunitats, idees i innovació”.
La jornada, que ha comptat amb el suport d’ADE Vallès i la Xarxa de Dones Empresàries i Emprenedores de Sant Cugat, ha inclòs també una taula rodona amb Belén León, gerent de León Tomás; Sonia Rodrigalvarez, fundadora de SenVal Consulting; Elena Iranzo, CEO de Transportes Iranzo, i Rosa Feijóo Puigdollers, fundadora de Qgat Improvement. La participació de les quatre empresàries ha conclòs amb una idea compartida: el canvi ja està en marxa, però necessita continuïtat. I, sobretot, compromís. “Les dones també poden picar a la porta i obrir-la”, van mencionar, fent referència a sectors històricament predominats pels homes.