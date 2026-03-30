“No invertir en igualtat és perdre competitivitat”

Pimec celebra una jornada, emmarcada en els actes del Dia Internacional de les Dones, per abordar el lideratge femení en el model econòmic actual

  L'acte s'ha celebrat al Centre d'Empreses Industrial de Can Roqueta

Publicat el 30 de març de 2026 a les 19:17

Les dades mostren que les empreses cada vegada valoren més habilitats com l’escolta activa, la comunicació o la gestió d’equips, “competències on el talent femení té molt a aportar”. Així ho ha destacat aquest dilluns Maria Teixidor, presidenta de la Comissió Dona i Empresa de Pimec, que, juntament amb Pimec Vallès Occidental, ha organitzat una jornada a Sabadell per reivindicar el lideratge conscient i el talent femení en el teixit empresarial.

El president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol, ha assegurat que “les empreses que aprofiten tot el talent són més resilients i més competitives” i ha destacat que les pimes, com a motor econòmic del territori, només podran créixer “si funcionen a ple rendiment i això passa per no deixar ningú enrere”.

La consellera d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya, Eva Menor, ha posat l’accent en l’impacte econòmic. “No invertir en igualtat és perdre competitivitat. El cost d’oportunitat pot arribar al 17% del PIB”, ha advertit. Mentrestant, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha alertat que encara “vivim encara en un món coix. Durant generacions no hem deixat créixer el talent femení i això ha fet perdre oportunitats, idees i innovació”. 

La jornada, que ha comptat amb el suport d’ADE Vallès i la Xarxa de Dones Empresàries i Emprenedores de Sant Cugat, ha inclòs també una taula rodona amb Belén León, gerent de León Tomás; Sonia Rodrigalvarez, fundadora de SenVal Consulting; Elena Iranzo, CEO de Transportes Iranzo, i Rosa Feijóo Puigdollers, fundadora de Qgat Improvement. La participació de les quatre empresàries ha conclòs amb una idea compartida: el canvi ja està en marxa, però necessita continuïtat. I, sobretot, compromís. “Les dones també poden picar a la porta i obrir-la”, van mencionar, fent referència a sectors històricament predominats pels homes. 

Notícies recomenades