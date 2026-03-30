Tèxtils.CAT connecta el sector català de materials tèxtils avançats amb els hubs d'innovació europeus

Tèxtils.CAT, el clúster català de materials tèxtils avançats, amb seu a Terrassa, ha conclòs una intensa setmana d'activitat internacional, participant de manera paral·lela en dos grans esdeveniments europeus d'innovació i "networking": el Textile ETP on Tour, a Milà (Itàlia), i la TEX-BREIN Learning Expedition, a la regió Nord de Portugal. Més enllà de visites institucionals, aquestes activitats han suposat un desplegament estratègic orientat a forjar aliances transfrontereres, intercanviar coneixement i generar oportunitats de negoci directes per a l'ecosistema català dels materials tèxtils avançats.
A Milà, el focus s'ha centrat en els exigents sectors de la defensa i la protecció. Immers en l'ecosistema llombard, Tèxtils.CAT ha debatut amb experts de la indústria aeroespacial i de materials avançats. El clúster, com a coafmitrió de l'SmartX Innovation Hub, ha participat activament a la sessió de cocreació estratègica per definir el futur dels materials tèxtils avançats a la UE. Mitjançant dinàmiques de cites ràpides i "networking" amb més de 60 professionals europeus, Tèxtils.CAT ha consolidat contactes d’elevat interès i ha explorat sinergies intersectorials.
Simultàniament, una altra delegació ha viatjat a Portugal per a participar a la Learning Expedition organitzada pel projecte TEX-BREIN, una trobada dedicada a l'economia circular i el reciclatge tèxtil. El clúster ha estat acompanyat per tres dels seus socis: Prebus Partners, Alsico Iberia i la terrassenca FINSA | Job Group. La seva participació activa ha permès a aquestes empreses catalanes interactuar de primera mà amb l'ecosistema d'innovació portuguès, incloent-hi centres tecnològics com CITEVE i instal·lacions de reciclatge avançat. Aquest entorn ha ofert una plataforma única perquè els socis compartissin els seus reptes industrials, exploressin noves tecnologies sostenibles i establissin potencials col·laboracions B2B amb socis internacionals.
"Aquestes jornades d'intens 'networking' han assentat les bases per a futurs projectes internacionals i han servit com un immillorable escalfament estratègic de cara a la principal fira internacional del sector, Techtextil, que tindrà lloc a Frankfurt del 21 al 24 d’abril", destaquen des del clúster