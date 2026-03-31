L'Ajuntament de Terrassa ha aprovat inicialment, en data 27 de març, el projecte d'instal·lació d'un sistema d'ombratge fragmentat, format per un conjunt de veles triangulars, a la plaça de la Torre del Castell Palau. Aquesta nova infraestructura permanent neix per donar una solució definitiva a l'espai. L'any passat es va haver de retirar el tendal que hi havia arran dels danys estructurals provocats per una DANA. La iniciativa té per objecte dotar la ciutadania d'un refugi contra la radiació solar i preveu cobrir una àrea de 200 metres quadrats, mitjançant aquestes cobertes independents, des de l'accés a la torre cap als edificis més propers al consistori.
Paral·lelament, el consistori treballa en un projecte similar per col·locar ombra a la plaça de Lluís Companys, al barri de Can Boada Casc Antic, que quedarà instal·lat abans de l’estiu.
Per a la regidora d’Obres Públiques i Manteniment Urbà, Montse Alba, "es tracta d’una estratègia per mitigar els efectes de la calor a l’espai públic, que dona continuïtat a les actuacions que vam dur a terme l’any passat, quan ja vam instal·lar ombres a la Font de l'Apotecari, a la plaça de la Cooperativa i a les pistes de petanca del parc de Sant Jordi".
Un disseny aerodinàmic i robust
L'obra a la Torre del Palau, dissenyada per l'enginyer industrial Mario Adell Querol, consistirà en la col·locació de set veles triangulars de teixit microperforat. "El consistori de Terrassa pretén facilitar als seus conciutadans una nova zona d'ombra en una de les places més representatives del municipi", exposa el document tècnic.
Per resoldre la vulnerabilitat tècnica de la instal·lació anterior, que va patir danys directes en les fixacions arran del temporal, el nou projecte descarta les subjeccions superficials i incorpora un sistema de suport molt més sòlid, avalat per rigorosos càlculs fluidodinàmics i estructurals per garantir l'estabilitat del recinte a llarg termini.
L’únic equipament urbà que pot veure’s afectat durant la fase d’obres, i que haurà de quedar restituït pel contractista en finalitzar-les, seran petites zones de paviment, ja que s’hauran de fer algunes fonamentacions mínimes per a la sustentació de l’estructura plantejada en aquesta àrea.
La nova xarxa tèxtil se sustentarà sobre set pilars metàl·lics ancorats a terra mitjançant fortes sabates de fonamentació de formigó armat, alhora que farà servir ancoratges químics d'alta resistència a les façanes adjacents per suportar les empentes i les vibracions. Aquest nou disseny en cobertes independents suspeses a una alçada d'entre quatre i sis metres, sumat a la permeabilitat a l'aire del teixit microperforat, permet la disminució a valors segurs de l'empenta del vent. Aquesta característica és fonamental, atès que elimina en gran mesura l'efecte vela que va provocar el col·lapse de la lona antiga.
Alba constata que "a la Torre del Palau hi vam instal·lar un tendal l’estiu passat que, malauradament, el temporal advers va malmetre i per això se'n renovarà el sistema d'ancoratge". A més, la regidora assenyala que "s’ha buscat un material més reforçat, de membrana tèxtil tècnica d’alt rendiment elaborada amb polietilè d’alta densitat microperforat, dissenyada per suportar una alta exposició ambiental".
Material d'alta protecció i disseny desmuntable
La nova coberta farà servir una membrana de polietilè d'alta densitat d'alt rendiment. Aquest material és capaç de bloquejar fins a gairebé un 95% de la radiació ultraviolada, evita l'acumulació de calor sota l'estructura, compta amb tractament ignífug, és reciclable i suporta perfectament les condicions climàtiques extremes amb una vida útil garantida d'almenys deu anys.
A més a més, una de les característiques principals de la infraestructura és que està pensada per ser desmuntable. El paviment de la plaça s'adaptarà per ocultar els elements de subjecció inferiors, de manera que l'estètica i la funcionalitat de l'espai no quedin alterades durant els mesos d'hivern en què el sistema no estigui instal·lat.
Cost i calendari d'execució
Segons es desprèn dels documents annexos del projecte, el pressupost d'execució per contrata amb IVA estimat per a aquesta obra se situa en 47.734,09 euros. Pel que fa als terminis, el projecte preveu que els treballs tinguin una durada total de quatre setmanes plantejades com una actuació ràpida per minimitzar l'afectació del trànsit de vianants.
La primera setmana servirà per fer el replantejament dels punts, els treballs previs a l'espai i l'excavació dels pous necessaris per a la fonamentació. Durant la segona setmana es procedirà a col·locar les armadures i a fer el formigonat. La tercera setmana es destinarà a la col·locació dels ancoratges i de l'estructura, alhora que es durà a terme el transport de les peces especials. Finalment, la quarta setmana culminarà amb la disposició del cablejat, els acabats generals, la instal·lació de la coberta tèxtil i la corresponent gestió de residus de l'obra.