Manuel Lao eleva la seva participació a Merlin fins al 8,50%

El hòlding inversor Nortia Capital, presidit per l'empresari terrassenc Manuel Lao, ha incrementat la seva participació a Merlin Properties després de l'ampliació de capital llançada per la socimi, en una operació destinada a finançar el creixement del negoci de centres de dades. En aquesta ampliació, Merlin ha captat un total de 767,6 milions d’euros mitjançant la col·locació accelerada de 56,27 milions de noves accions a 13,64 euros per títol, el mateix preu al qual van tancar les accions el dia anterior, tal com va comunicar la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Abans de l’operació, Nortia posseïa un 8,17 % del capital social de Merlin. Després de subscriure 6,6 milions de les noves accions ofertes, la seva participació ha pujat fins al 8,50 %.
L'altre principal accionista de l'immobilària, Banco Santander, també ha participat en la ampliació, mantenint la seva quota del 24,71 % després de subscriure 13,9 milions de les noves accions.
Merlin, Nortia i Santander han assumit un compromís de no disposició d'accions ("lock-up") de 60 dies a partir de la data d'execució i tancament de l'augment de capital, subjecte a les excepcions de mercat habituals en aquesta classe d'operacions.
Els 56,27 milions d'accions de l'ampliació representen aproximadament un 10 % del capital de Merlin abans de l’operació, i prop d’un 9 % després de la mateixa.
Els fons obtinguts es destinaran principalment a impulsar la fase III del pla de centres de dades de Merlin, amb una inversió prevista de 4.470 milions d’euros fins al 2030, que inclou ampliacions en centres com els de Bilbao i Lisboa i el desenvolupament d’un nou centre a Saragossa.