Fluidra culmina l’adquisició del 27% del fabricant Aiper

Fluidra, multinacional del sector de la piscina i el “wellness” amb seu a Sant Cugat del Vallès, ha completat la compra del 27% del fabricant de robots de neteja de fons de piscines Aiper, segons ha informat la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Es tracta d’una operació que la companyia va anunciar l’1 d’abril i que ara ha finalitzat per un valor aproximat de 100 milions de dòlars (uns 85 milions d’euros), a través de l’emissió de noves accions d’Aiper.
D’aquesta manera, la multinacional vallesana es converteix en soci minoritari de la firma i “consolida l’aliança estratègica” entre les dues empreses per “transformar” el mercat de robots netejadors de piscines.
Fluidra preveu augmentar la seva participació en una segona fase fins a assolir una participació majoritària a través d’inversió en efectiu o en espècie. Un increment que arribarà quan Aiper assoleixi “determinats objectius financers”, ha concretat la firma.
El conseller delegat de Fluidra, Jaime Ramírez, ha destacat “la innovació disruptiva de la companyia, el seu enfocament centrat en el consumidor i el seu equip de gran talent”. Per la seva part, el conseller delegat i fundador d’Aiper, Richard Wang, ha subratllat que la transacció és “una gran oportunitat” per al creixement de l’empresa.
El passat mes d’abril, quan es va anunciar l’adquisició, des de Fluidra van subratllar que Aiper, gràcies a la seva tecnologia de robot intel·ligent sense cable, “està redefinint l’experiència de neteja de la piscina”. També van destacar el seu ràpid creixement en canals de venda directa al consumidor, tant en línia com a través de grans botigues.
Compra de Variopool
Recentment, Fluidra també ha acordat l’adquisició del 100% de la companyia neerlandesa Variopool Holding BV. La transacció, anunciada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), està valorada en fins a 21 milions d’euros i es preveu que es tanqui durant el primer trimestre de 2026.
Variopool és un referent internacional en el disseny, producció i instal·lació de terres i parets mòbils per a piscines comercials i de competició, així com en parcs aquàtics i finestres subaquàtiques. Aquestes solucions permeten optimitzar l’espai de les instal·lacions, millorar la flexibilitat operativa i ampliar les possibilitats d’ús de les piscines, un valor afegit molt rellevant en entorns comercials i esportius.
La companyia neerlandesa compta amb uns 65 empleats i preveu assolir unes vendes de 25 milions d’euros amb un Ebitda d’uns 3,5 milions d’euros durant l’exercici 2025. Segons els termes de l’operació, Variopool es valorarà en menys de sis vegades l’Ebitda estimat, sense deute ni efectiu. El pagament es farà en dos terminis: un al tancament de la compra i un altre l’any 2027.
Jaime Ramírez ressalta que la incorporació de Variopool “millorarà el posicionament de l’empresa en el mercat de piscines comercials i proporcionarà una nova via per ampliar el negoci, especialment a escala internacional”. Ramírez subratlla també que la complementarietat de productes entre ambdues companyies permetrà generar oportunitats significatives de venda creuada, reforçant la competitivitat del grup.
Per la seva banda, Marco Coesel, fundador i propietari de Variopool, afirma que unir forces amb Fluidra “ampliarà significativament l’oferta de productes i les capacitats de l’empresa, i ens permetrà formar part d’un líder mundial del sector de l’equipament per a piscines”.
Les dues empreses ja mantenien col·laboracions en diversos projectes internacionals.