Fluidra notifica a la CNMC la compra del 27% del fabricant de robots Aiper

La multinacional vallesana Fluidra ha notificat a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) la compra del 27% d'Aiper, el fabricant de robots per a la neteja de piscines, mitjançant una ampliació de capital de 100 milions de dòlars (86,1 milions d'euros). Així ho recull Europa Press, després de consultar els registres de l'organisme.
Amb la notificació de l'operació (que es va produir el passat 21 d'octubre) s'inicia la primera fase d'estudi d'aquesta, en la qual la CNMC disposa d'un mes de termini per a pronunciar-se. En cas de requerir una anàlisi més profunda, l'adquisició passaria a segona fase, la durada de la qual podria oscil·lar entre tres i quatre mesos.
En concret, la transacció, estructurada en dues fases, contempla en una primera etapa en què Fluidra es farà amb un 27% de participació d'Aiper mitjançant una ampliació de capital de 100 milions de dòlars (86,1 milions d'euros), un pas que marcarà l'inici d'una col·laboració orientada a impulsar la innovació.
En una segona fase, la companyia catalana preveu augmentar la seva posició a Aiper fins a aconseguir una participació majoritària mitjançant una nova inversió, que podrà realitzar-se en efectiu o en espècie. Aquesta segona etapa està condicionada al fet que Aiper superi els 370 milions de dòlars (318,6 milions d'euros) en ingressos i aconsegueixi marges de resultat brut d'explotació (Ebitda) pròxims al 15%.
Fluidra ja va avançar, durant la presentació dels seus resultats corresponents als nou primers mesos de 2025, que espera rebre l'aprovació reguladora per a l'adquisició del 27% d'Aiper en l'últim trimestre de l'any.
30 milions de piscines a tot el món
La companyia especialitzada en l'equipament de piscines va subratllar el mes d'abril passat, quan va anunciar la compra, que aquesta inversió "marca la primera fita en una aliança que potenciarà les fortaleses combinades de les dues companyies per a expandir el mercat de netejafons i ampliar la base de clients".
Amb al voltant de 30 milions de piscines a tot el món, Fluidra va apuntar que el mercat dels netejafons automàtics compta amb una baixa penetració, amb taxes d'adopció inferiors al 25%. En aquest sentit, Fluidra va destacar que Aiper, gràcies a la seva tecnologia de robot intel·ligent sense cable, "està redefinint l'experiència de neteja de la piscina", creixent "ràpidament" en canals de venda directa al consumidor, tant en línia com a través de grans botigues d'electrònica i bricolatge.
Per part seva, Fluidra ofereix solucions de neteja automàtica de piscines en canals professionals i minoristes i compta amb una àmplia gamma de productes, des de netejafons a pressió, d'aspiració, solars i manuals fins a netejafons automàtics amb o sense cable.
"Aquesta aliança genera valor en unir el coneixement i l'experiència global, les capacitats industrials, les patents i les xarxes de distribució de Fluidra juntament amb la tecnologia avançada i l'àgil enfocament centrat en el consumidor d'Aiper. En aprofitar les fortaleses de cada empresa, l'aliança impulsarà l'expansió, accelerarà la innovació i oferirà noves oportunitats de negoci en tots els canals", va ressaltar Fluidra en un comunicat.
Així, Fluidra seguirà dedicada a la distribució en el canal professional, mentre que Aiper se centrarà en els canals minoristes de venda al consumidor.
Les vendes d'Aiper, que opera a tot el món i té al voltant de 470 empleats, van ascendir aproximadament a 195 milions de dòlars (168 milions d'euros) el 2024, la qual cosa representa un increment del 75% en comparació amb l'any anterior.
Els seus principals mercats són Amèrica del Nord i Europa, mentre que els seus socis estratègics de fabricació es localitzen a Vietnam i la Xina, i la companyia opera dos centres de R+D en els quals treballen més de 270 enginyers.