La Cambra de Terrassa analitza l’impacte del rearmament europeu en les empreses

Europa ha obert un nou cicle de rearmament que està transformant el seu model industrial, tecnològic i estratègic. Terrassa en farà una lectura empresarial aquest divendres en una nova sessió de Cambractiva, que analitzarà com aquest canvi de rumb pot afectar la competitivitat i les oportunitats de les empreses del territori.
Sota el títol “Europa es rearma: estratègia, sobirania i impacte empresarial”, la jornada —de 9 a 11 hores a la seu de la Cambra— s’endinsa en les conseqüències del nou escenari europeu en el teixit productiu local. El president de la institució, Ramon Talamàs, obrirà l’acte.
El geopolític Jordi Torrent, cap d’Estratègia del Port de Barcelona i secretari general de MEDPorts, oferirà la ponència inaugural: “El nou desordre mundial: canvi de cicle i noves regles de joc per a les empreses”. La sessió continuarà amb una taula rodona moderada pel sociòleg Salvador Cardús, dedicada a “El cost social del rearmament i els reptes ètics”, amb la participació del mateix Torrent i de l’escriptor i articulista Antoni Puigverd.
La trobada s’emmarca en el marc pressupostari europeu 2028-2034, que destina 131.000 milions d’euros a defensa, seguretat i espai —cinc vegades més que en el període anterior—, un salt que està reconfigurant tot l’ecosistema industrial europeu. Sectors com la ciberseguretat, l’energia, les tecnologies de doble ús, les telecomunicacions i la logística crítica es veuen reforçats per aquest impuls, que també redefineix el paper de les empreses en una Europa que aspira a ser més resilient i sobirana.
A la sessió es debatran les implicacions que aquesta nova estratègia europea pot tenir per als sectors empresarials més exposats als canvis geopolítics i tecnològics i l’impacte en les cadenes de subministrament i en la competitivitat de les empreses de la demarcació. Es farà una valoració de les potencials afectacions socials, la polarització política derivada, les pors econòmiques de les classes mitjanes en el marc d’una tendència del pèndul social per una crisi del pensament progressista, cap a postures més conservadores i fins i tot més autoritàries.
Cambractiva és un cicle de debats i reflexió impulsat per la Cambra de Comerç de Terrassa amb l’objectiu de posar sobre la taula temes d’alt interès per a l’activitat empresarial i directiva de la demarcació. Les darreres edicions han tractat temes com el talent jove, la immigració al mercat laboral o la ciberseguretat. La jornada de divendres, gratuïta amb inscripció prèvia, s’inscriu en aquesta línia d’anàlisi de temes d’actualitat amb impacte directe en les empreses del territori.