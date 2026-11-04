“Ara, vaga? Vaga contra qui?”: la Cecot qüestiona l’aturada de l’11N

La Cecot rebutja la vaga general convocada per a l’11 de novembre. L'entitat empresarial considera que aturar l’activitat econòmica no resoldrà la crisi de l’habitatge. La patronal assegura, en un comunicat, compartir la preocupació per les dificultats d’accés a un habitatge assequible, que qualifica de "problema social de primer ordre", però considera que "la crisi residencial afecta el conjunt de la societat i no pot plantejar-se com un conflicte entre treballadors i empreses". "El problema de l’habitatge és real, greu i compartit. Però no es resoldrà aturant l’activitat econòmica ni traslladant a les empreses una responsabilitat que correspon abordar principalment des de les polítiques públiques", ha assenyalat el president de l’organització, Xavier Panés, que considera "especialment inoportú" recórrer a una vaga general en context electoral i defensa que la solució passa per ampliar l’oferta residencial, impulsar polítiques públiques sostingudes i reforçar la col·laboració entre administracions i empreses.
La patronal adverteix que les dificultats per accedir a un habitatge assequible també tenen conseqüències sobre la competitivitat empresarial. Quan els treballadors no poden viure a una distància raonable del seu lloc de feina, es redueix la mobilitat laboral i les empreses tenen més dificultats per captar i retenir professionals, assenyalen. Una situació que afecta especialment les pimes, que disposen de menys recursos per compensar aquests problemes, detallen.
Per fer front a la crisi residencial, la Cecot reclama una estratègia a llarg termini que inclogui la mobilització de sòl, l’agilització de llicències i tràmits administratius, el foment de la construcció i la rehabilitació i una revisió de la fiscalitat que pot desincentivar aquestes activitats. "L’habitatge necessita menys confrontació i més política pública", ha afirmat Panés, que defensa una col·laboració publicoprivada real.
Negociació per als salaris
La patronal també qüestiona que l’increment generalitzat dels salaris sigui la principal resposta a les dificultats d’accés a l’habitatge, ja que considera que augmentar la capacitat adquisitiva no resol per si sol un mercat tensionat per la manca d’oferta. En aquest sentit, defensa que les millores salarials s’abordin mitjançant el diàleg social i la negociació col·lectiva, tenint en compte la situació econòmica, els costos i la productivitat de cada sector i empresa.
La Cecot recorda que la convocatòria formal presentada per CCOO i UGT incorpora, a més de les reivindicacions residencials, demandes específicament laborals, com la recuperació del poder adquisitiu i la represa de la negociació del VI Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva. La patronal considera que aquestes qüestions tenen "un marc propi per ser abordades, el diàleg social i la negociació col·lectiva" i defensa intensificar aquesta via per "avançar en acords compatibles amb la millora dels salaris, la productivitat, la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses".
Panés ja havia qüestionat públicament l’oportunitat de la mobilització durant la 31a Nit de l’Empresa, el passat 8 d’octubre. "Ara, vaga? Vaga contra qui? Contra el Govern? Ah no, contra les empreses?", va plantejar aleshores. El president de la Cecot va reclamar també un canvi de model econòmic que incrementi el pes de la indústria i permeti generar ocupació de més qualitat.
Davant la jornada de l’11 de novembre, l’organització ha activat un dispositiu d’informació i assessorament per a les empreses sobre les condicions de la convocatòria i els drets i deures de les parts. També farà un seguiment de la incidència de l’aturada entre les empreses associades, especialment pel que fa a l’activitat productiva, la mobilitat, la logística i les cadenes de subministrament.