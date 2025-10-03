Els minoritaris del Sabadell apunten "possibles acords ocults" entre David Martínez i el BBVA i el banc ho nega

L'Associació d'Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell apunta a "possibles acords ocults" entre l'inversor David Martínez i el BBVA. Dies després que el consell d'administració del Banc Sabadell es pronunciés sobre la nova oferta del BBVA, els accionistes minoritaris han reaccionat a l'opinió del conseller dominical David Martínez, l'únic que va indicar que bescanviarà les seves accions.
En un comunicat, l'organització que lidera Jordi Casas assegura que no poden descartar que la decisió del mexicà de bescanviar les seves accions estigui vinculada a "incloure contraprestacions no revelades" pel banc basc i demana aclarir-ho "amb total transparència". Així mateix, considera que el moviment de Martínez està "ple d'interrogants" i veu "contradictoris" els canvis de postura que ha tingut en les últimes setmanes. "Generen legítims dubtes sobre les seves veritables motivacions", afirmen els accionistes minoritaris. Després de tot, mostren "desconfiança" cap a l'únic conseller díscol.
Torres nega pactes
El president del BBVA, Carlos Torres, ha sortir al pas de les crítiques. El directiu ha negat pactes amb l'inversor David Martínez. "El rumor és absolutament infundat", ha dit en una entrevista a Onda Cero. Torres ha assegurat, però, que durant el període d'acceptació han mantingut "contacte intens" amb inversors accionistes del Sabadell i ha dit que el que els traslladen és "molt positiu". Així, el màxim directiu del BBVA s'ha mostrat convençut que superaran "àmpliament" el 50% d'acceptació en l'opa perquè els bescanvis s'han "accelerat" en els últims dies. Sobre la possibilitat d'una segona opa, ha dit que és un escenari "incert", però "perfectament manejable".
Posteriorment, en una entrevista a TV3 aquest divendres al matí, el president del BBVA ha reiterat el seu convenciment que l'opa serà exitosa per als seus interessos i se superarà el llindar del 50% d'acceptació. "El procés, de fet, va molt per davant del que tenim previst en aquesta data", ha subratllat Torres.
Torres també s'ha tornat a referir al paper del principal accionista individual del Banc Sabadell, amb prop del 4% de les accions, que aquesta setmana ha mostrat públicament el seu suport a l'opa i ha insistit que és una "referència molt clara" per als accionistes del Sabadell. "El que és bo per al major accionista individual ha de ser bo per a tots els accionistes del Banc Sabadell", ha comentat.
González-Bueno posa en dubte que s'arribi a la condició mínima d'acceptació
Per la seva banda, el conseller delegat de Banc Sabadell, César González-Bueno, ha assegurat que solament l'1% dels inversors minoristes ha acudit a l'oferta pública d'adquisició (opa) llançada per BBVA, la qual cosa, a judici seu, posa en dubte que s'arribi a la condició mínima d'acceptació.
En una entrevista amb Bloomberg TV, recollida per Europa Press, el CEO de Banc Sabadell ha explicat que l'acceptació està en aquests nivells i que no preveu que s'elevi en els pròxims dies de manera significativa. "[Els accionistes minoritaris] no ho fan l'últim dia, ho fan de manera gradual. I han estat acudint de manera gradual durant els últims dies i encara estan per sota de l'1%", ha subratllat González-Bueno.
El capital de Banc Sabadell en mans dels inversors minoristes és d'una mica més del 40%. D'aquesta xifra, el 80% és client de Banc Sabadell i té les seves accions dipositades en la pròpia entitat, segons les dades que el banc ha anat donant en els últims dies.
Les dues entitats es denuncien mútuament davant la CNMV per presumptes males pàctiques
En aquest context, el BBVA i el Sabadell s'han denunciat mútuament davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per presumptes males pràctiques amb els accionistes de Sabadell que volen o estan interessats a acudir a l'opa, segons han confirmat fonts del mercat a Europa Press.
D'una banda, BBVA ha denunciat presumptes males pràctiques generalitzades en la xarxa d'oficines de Banc Sabadell que consideren que estan dificultant el bescanvi als accionistes que desitgen acudir a l'opa. Per part seva, Banc Sabadell també ha denunciat a BBVA per, suposadament, donar informació limitada als accionistes interessats a acudir al bescanvi.