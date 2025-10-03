La Cecot premia la trajectòria de Cristóbal Colón, fundador de La Fageda

Cristóbal Colón Palasí, fundador i actual president d’honor de La Fageda rebrà el pròxim 13 d’octubre el Reconeixement Cecot a la Personalitat 2025 per la seva trajectòria professional. Així ho ha donat a conèixer aquest divendres la patronal, que enguany també premia les empreses Piera Ecocerámica, Siverus, Dexeus Dona, GrandesZapatos, Lumiris Spectral Solutions, EAP Sardenya i Silgan Dispensing Systems Barcelona i les associacions empresarials Gremi de Ferreteria de Catalunya i Unió de Botiguers de Reus.
En la categoria Personalitat, el comitè executiu de l'organització multisectorial ha volgut distingir Colón Palasí per la seva trajectòria professional i empresarial. Psicòleg de formació i referent en laborteràpia, l’any 1982 va fundar la cooperativa La Fageda amb l’objectiu de generar oportunitats laborals i integració social per a persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental a la Garrotxa. Guardonat amb la Creu de Sant Jordi (2009), el Premi Memorial Lluís Companys (2010) i recentment investit Doctor Honoris Causa per la Universitat de Girona (2024), "la seva trajectòria és un
model de compromís social i empresarial", indiquen des de la patronal.
En la categoria d’
Impuls a l’associacionisme empresarial, a determinació també del comitè executiu de la Cecot, es reconeix la tasca del Gremi de Ferreteria de Catalunya i la Unió de Botiguers de Reus.
Eficiència Energètica i Sostenibilitat
Ja dins de concurs, de les 28 candidatures presentades, el Jurat dels Reconeixements 2025 al Progrés Empresarial ha fallat a favor de P
iera Ecocerámica en la categoria d' Eficiència Energètica i Sostenibilitat (patrocinat pel Port de Barcelona). Fundada l’any 1965 als Hostalets de Pierola (Anoia), l'empresa s’ha consolidat com una companyia pionera en la fabricació de productes ceràmics estructurals vistos, com maons i llambordes, capaç de combinar tradició, innovació i compromís ambiental. Amb més de seixanta-cinc treballadors i una superfície industrial que supera els 100.000 m2, la firma ha fet de la sostenibilitat un eix estratègic de futur que avui la situa com a referent europeu en ceràmica sostenible i en la transformació d’un procés industrial tradicional cap a un model pioner de producció responsable. Transformació digital
L'empresa de
Vallirana Siverus SL s'endú el guardó en la categoria de Transformació digital en el sector industrial (patrocinat pel Consorci Zona Franca de Barcelona) i la barcelonina Deuxeus Dona, en el sector serveis (patrocinat per Ediversa Group). La primera desenvolupa dispositius wearables de seguretat industrial i una plataforma pròpia per monitorar en temps real l’ús dels equips de protecció individual (EPI) i les condicions de risc en entorns industrials. El seu projecte de digitalització va iniciar-se el 2024 amb l’objectiu d’escalar el producte i l’empresa, passant d’un MVP funcional a una plataforma industrialitzable. Dexeus Dona, per la seva banda, és un centre privat de referència internacional dedicat a la salut de la dona. El projecte de transformació digital va començar amb la necessitat de mantenir el model de servei i la dimensió actual del centre, alineant processos, tecnologia i equips dins d’un enfocament centrat en l’experiència de les pacients.
Reconeixement al Comerç Innovador
El Reconeixement al
Comerç Innovador (amb el suport de CCAM – Generalitat de Catalunya) recau en GrandesZapatos Venta Online SAU, una empresa especialitzada en la venda de sabates de talles grans per a dones (del 42 al 48) i homes (del 47 al 54), amb presència física al Born de Barcelona i operacions online a través de quatre webs per a Espanya, França, Portugal i Itàlia. El projecte va néixer a Terrassa l’any 2011 a partir d’una necessitat personal del fundador, Roger Estruch, i de la cofundadora, Jordina Papasseit, i ha evolucionat fins a convertir-se en referent al sud d’Europa en aquest nínxol de mercat. Millor jove iniciativa empresarial
La
Millor jove iniciativa empresarial (promogut pel Cercle Cecot de Joves Empresaris – patrocinat per Occident) és enguany Lumiris Spectral Solutions SL, que va sorgir com una "spin-off" de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) centrada en desenvolupar solucions innovadores per a la reproducció assistida.
El jurat dels Reconeixements 2025 al Progrés Empresarial
Cecot
10è Reconeixement CaixaBank a la pime responsable
El 10è Reconeixement CaixaBank a la
pime responsable és per a l' EAP Sardenya SLP (Barcelona), creat l’any 2000 i que és responsable de proveir el servei del Centre d’Atenció Primària (CAP) de la zona sanitària 7b, situada al barri del Baix Guinardó de Barcelona, atenent més de 20.000 persones. 8è Premi Vítaly Empresa Saludable
Mentrestant, el 8è Premi Vítaly
Empresa Saludable va a parar a Silgan Dipensing Systems Barcelona, proveïdor global de components altament especialitzats per a dispensació, incloent disparadors, bombes, polvoritzadors i solucions de tancament, destinats a productes de cura personal, cosmètica i bellesa. Aquesta categoria ha estat resolta per un comitè tècnic de Vítaly, que ha distingit l’empresa per les seves polítiques de prevenció i salut laboral.
L'acte d'entrega, al Teatre Principal de Terrassa
Tots aquestes organitzacions seran protagonistes de la
30a edició de la Nit de l’Empresa que l'entitat empresarial celebrarà el 13 d'octubre al Teatre Principal de Terrassa. “Arribem a la 30a edició, i això vol dir 30 anys reconeixent i celebrant empreses i trajectòries que fan avançar el país. Ho fem des de casa nostra, perquè aquest any tan especial volíem que fos una edició compartida amb els socis i el teixit empresarial més proper”, va destacar el president de la Cecot, Xavier Panés, en l’acte de valoració del jurat als Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial.
Panés també va subratllar que la celebració coincideix amb la culminació de la primera fase del Pla Estratègic de la Cecot, orientat a posar el soci al centre i consolidar la patronal com a autèntica comunitat empresarial i professional. “Aquests prop de quatre anys de feina han donat fruit, i per això ens semblava lògic celebrar-ho des del cor de casa nostra. Som punt de trobada de persones, empreses i professionals que generen oportunitats i projectes compartits”, va assenyalar.
Empreses centenàries
Durant la Nit de l’Empresa, la Cecot també reconeixerà enguany la trajectòria de quatre
empreses i entitats associades centenàries: GuinotPrunera (120 anys); Coma y Ribas, S.L (101 anys), Vicente Torns SAU (101 anys) i l’Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida (100 anys). El jurat
El jurat dels Reconeixements 2025 al Progrés Empresarial ha estat presidit per Xavier Panés, president de la Cecot. El tribunal ha estat format per representants del món institucional, acadèmic, empresarial i periodístic com Joan Romero, director executiu d’ACCIÓ; Xavier Roca, director general d’Indústria; Víctor Soria, director general d’Activitat Econòmica; Marta Angerri, directora general de Comerç; Meritxell Lluís, regidora delegada d’Indústria, empresa, emprenedoria i legalització d’activitats de l’Ajuntament de Terrassa; Javier Lafuente, rector de la UAB; Jordi Voltas, director de l’ESEIAAT de la UPC; els periodistes Eduardo Magallón (La Vanguardia), Agustí Sala (Ara), Xavier Alegret (On-Economia), Carles Huguet (El Economista) i Carlos Rojas (Viaempresa); així com els representants empresarials Marta Raventós, Sergi Artigas, Bea Rocamora (CaixaBank), Nuria López (Port de Barcelona), Pere Arch (Vítaly), Georgina Robles (Ediversa Group), Cristina Escudé (Cecot Comerç), Francesc Roca, Núria Betriu, Toni Palet, David Garrofé i Miquel Àngel Cerdà.
Tots ells, assistits pel secretari general de la Cecot, Oriol Alba, han valorat les candidatures presentades a les sis categories obertes a concurs.