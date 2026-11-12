Hannun entra en preconcurs i busca capital per sostenir el negoci

La companyia de mobiliari i decoració Hannun afronta una etapa financera delicada. L'empresa ha anunciat una ampliació de capital i l'obertura de negociacions amb els seus creditors en el marc del procediment de preconcurs, amb l'objectiu d'obtenir liquiditat per atendre els pagaments pendents, sostenir l'activitat i culminar la transformació industrial iniciada aquest any. El consell d'administració demana el suport dels accionistes i d'inversors per executar el pla de negoci i recuperar la rendibilitat operativa.
La firma, fundada a finals del 2017 per Maurici Badia i Joan Álvarez, va néixer a cavall de Terrassa i Matadepera i ha mantingut el vincle amb el Vallès. Actualment disposa d'instal·lacions a Castellar del Vallès, tot i que el domicili fiscal és a Barcelona.
La companyia planteja l'ampliació de capital a valor nominal i donarà prioritat als accionistes actuals, que podran exercir el dret de subscripció preferent. Les accions que no siguin subscrites podran oferir-se posteriorment a altres accionistes o a tercers inversors. Segons explica l'empresa, els recursos serviran primer per afrontar obligacions vençudes i pendents de pagament. La resta es destinarà a cobrir les necessitats de circulant, el dèficit operatiu previst fins a assolir l'equilibri d'explotació i les inversions incloses en el pla de mesures correctores.
Fàbrica pròpia
El canvi de model ha comportat la creació d'una fàbrica pròpia, amb la qual Hannun vol tenir més control sobre els processos productius, la qualitat i els terminis de lliurament. Paral·lelament, ha renovat pràcticament tota la cadena de subministrament i ha modificat el sistema logístic per guanyar flexibilitat i capacitat de resposta. La companyia assegura que el procés ja ha tingut efectes en els indicadors operatius: els retards s'han reduït un 95%, les incidències de producte han caigut un 86% i els retards en els lliuraments han millorat un 65%.
La transformació ha exigit un esforç organitzatiu, operatiu i financer important, assenyala la companyia. Ara, el repte és convertir les millores operatives en resultats econòmics recurrents. Per aconseguir-ho, el pla de negoci preveu contenir les despeses comercials i estructurals, reorganitzar equips, racionalitzar la inversió en màrqueting i aprofitar millor la capacitat de la fàbrica. També vol reforçar el control financer, la planificació i la gestió de les compres i els aprovisionaments.
Una altra de les apostes és l'expansió internacional d'Artesta Store, filial que el grup identifica com un dels principals motors de creixement i l'única societat amb resultat operatiu positiu durant l'exercici en curs.
El consell d'administració considera que l'ampliació de capital és "fonamental" per garantir la continuïtat de l'activitat mentre negocia amb els creditors i completa el canvi de model. L'objectiu és deixar enrere una etapa de tensió financera i consolidar una estructura industrial que permeti recuperar la rendibilitat.