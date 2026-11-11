Milers de persones omplen Terrassa en la vaga de l'11-N: "Tenim la capacitat de canviar el món i estem a punt de fer-ho"

Milers de persones han omplert aquest dimecres al vespre els carrers del centre de Terrassa en la manifestació central de la vaga general de l’11-N, convocada per la plataforma "Viure ens costa la vida", integrada per una trentena d’entitats liderades pel Sindicat de Llogateres, CNT, COS i la CGT, amb el suport de CCOO i UGT. La mobilització ha convertit el centre de la ciutat en l’escenari final d'una jornada de protestes i reivindicacions per l’accés a l’habitatge, la millora dels salaris i la defensa dels serveis públics.
La marxa ha sortit de l’Estació del Nord a les 18.20 hores, amb uns 20 minuts de retard, i ha avançat pel passeig de les Lletres, la Rambla, la Rasa i el carrer de Sant Pere fins a una Plaça Vella on no hi cabia ni una agulla. Gegantons, petards, xiulets, banderes sindicals i cartells de cartró fets a mà han acompanyat una manifestació amb participants de totes les edats. Durant el recorregut s'han sentit consignes com "Si no apugem salaris, vaga, vaga, vaga", «Si no baixem lloguers, vaga, vaga, vaga", "Ensenyament i sanitat, pública i de qualitat" i "Volem el que és nostre, aigua, llum i sostre". També s'han cridat proclames contra els rendistes i la Sareb.
Les pancartes han posat el focus en les dificultats per accedir a un habitatge digne i en les reivindicacions laborals. La PAH també hi ha tingut presència. Davant de la seu del BBVA, els manifestants han empaperat la façana amb cartells de la plataforma i pintades.
La capçalera ha arribat a la Plaça Vella cap a les 20 hores. Plena a vessar quan la cua de la manifestació encara no havia acabat d’arribar, i mentre començava a ploure, s'hi ha llegit un manifest que vinculava les dificultats per accedir a un habitatge amb la precarietat laboral i el deteriorament dels serveis públics.
El text ha denunciat que tenir una feina no garanteix poder pagar una habitació digna i ha criticat que l’encariment dels lloguers obligui moltes persones a destinar-hi una part creixent dels ingressos, a endeutar-se durant dècades o a continuar vivint en pisos en males condicions. També ha assenyalar la situació de la sanitat i l’educació públiques, que, segons les entitats convocants, pateixen infrafinançament, precarització de les plantilles i un procés de privatització.
El manifest ha reclamat la baixada dels lloguers, l’ampliació del parc d’habitatge públic, l’expropiació dels pisos buits en mans de bancs i grans tenidors, l’augment del salari mínim fins als 1.600 euros i la reducció de la jornada laboral a 35 hores setmanals. També ha demanat reforçar els serveis públics i garantir alternatives habitacionals per evitar que ningú perdi casa seva per no poder assumir el cost del lloguer.
La lectura ha acabat amb una crida a la mobilització col·lectiva: "Tenim la capacitat de canviar el món i estem a punt de fer-ho".
Piquets i afectacions a la circulació
La manifestació ha posat el punt final a una jornada de mobilitzacions que havia començat de matinada. Al matí, diversos piquets s'han concentrat a la plaça del Doctor Robert, a l’estació de Ferrocarrils de la Rambla i davant de MútuaTerrassa. També hi va hagut un tall de circulació a la C-58, en tots dos sentits, durant gairebé una hora, així com una interrupció puntual a l'N-150.
Pel que fa a l’activitat econòmica, les patronals han situat el seguiment de la vaga en el 6,7% entre les empreses associades a la Cecot i en l’11,2% a les pimes del Vallès Occidental consultades per Pimec. Totes dues patronals han apuntat que les incidències de mobilitat i logística havien tingut més repercussió en l’activitat que l’absència de treballadors. La Cecot ha assenyalat que tres de cada quatre empreses enquestades havien pogut mantenir la producció amb normalitat, mentre que prop d’una de cada cinc havia treballat parcialment.