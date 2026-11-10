Laia Health reforça el seu projecte de salut mental materna

La terrassenca Laia Health, empresa derivada de Qualud especialitzada en solucions digitals per a la salut mental durant la maternitat, ha rebut una ajuda del programa de Projectes de Col·laboració Públicoprivada (PCPP) 2025-2027 per avançar en el desenvolupament de la seva plataforma. El projecte es duu a terme en col·laboració amb el Parc Sanitari Sant Joan de Déu i preveu incorporar noves eines tecnològiques, ampliar els àmbits d’intervenció i avaluar-ne l’aplicació en l’entorn sanitari.
La iniciativa contempla un estudi pilot d’usabilitat amb professionals sanitaris i pacients per millorar la seva experiència d’ús i la seguretat, de cara a obtenir la futura certificació com a producte sanitari.
Paral·lelament, el projecte preveu una avaluació clínica i l’extensió de l’eina a nous àmbits de la salut reproductiva i emocional de les dones. En concret, es treballa en noves versions relacionades amb la fertilitat i el dol perinatal, dues etapes en què també poden aparèixer necessitats específiques d’acompanyament psicològic.
Models predictius i xatbot
A més, una altra de les línies de treball és el desenvolupament de models predictius i un xatbot basat en intel·ligència artificial. Aquestes funcionalitats han de contribuir a personalitzar l’acompanyament de les usuàries.
Laia Health va néixer com a empresa derivada de Qualud, companyia amb origen terrassenc de tecnologia sanitària. La plataforma està orientada a la prevenció, la detecció i el seguiment de la salut mental durant la preconcepció, l’embaràs i el postpart, i compta amb dues eines connectades: Laia Contigo, app per a la cura i el seguiment de la salut mental de les dones; i Laia Medical, plataforma per al seguiment de pacients per professionals sanitaris.