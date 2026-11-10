Terrassa recupera el podi català de les empreses emergents "deep tech"

Terrassa ha tornat a entrar en el podi de localitats catalanes amb més empreses emergents de tecnologia profunda. Segons recull l'informe "Anàlisi de l'ecosistema de startups deep tech a Catalunya 2026", elaborat per ACCIÓ, l’agència per al creixement de les empreses del Departament d’Empresa i Treball, la nostra ciutat ha recuperat el tercer lloc en la classificació de municipis, que ja havia ocupat fa dos anys.
Aleshores, Terrassa comptava amb una desena d’empreses d’aquest àmbit, però l’any passat va baixar fins a la sisena plaça, amb vuit companyies. Enguany, ha tornat a escalar fins al tercer lloc, amb deu empreses.
Segons l'estudi d'ACCIÓ, presentat aquest novembre, Terrassa se situa només per darrere de Barcelona i Cerdanyola del Vallès. La capital catalana és primera, amb molta diferència: acull 238 "start-ups" de tecnologia profunda, mentre que al municipi vallesà se n'han indentificat 12.
També escala posicions, aquest cas en la classificació comarcal, el Vallès Occidental, que passa del tercer lloc de l'any passat al segon d'enguany, amb 37 empreses emergents de l'àmbit. Per davant hi ha el Barcelonès, amb 259 firmes, i per darrere, el Baix Llobregat, amb 32.
A nivell català, l'ecosistema "deep tech" ja suma 402 empreses emergents (+7,5% respecte de fa un any), que donen feina a més de 3.000 persones (+8,5%) i tenen una facturació de 188 milions d'euros (+12,6%). El 77,1 % de les "start-ups" de tecnologia profunda es troben a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
D’acord amb l’informe, les "deep tech" són empreses que fan servir tecnologies disruptives basades en recerca científica i enginyeria avançada, amb un gran potencial per resoldre grans reptes globals i crear nous mercats. Aquestes empreses es caracteritzen, entre altres factors, per la convergència de disciplines, una elevada necessitat de capital i una forta vinculació amb la generació i protecció de coneixement. En aquest sentit, l’estudi remarca que el 53,4% de les empreses emergents de tecnologia profunda catalanes disposen d'alguna patent o sistema de protecció de la propietat intel·lectual, i més de la meitat d'aquestes en tenen més d'una. Una de les característiques diferencials de l'ecosistema català és la forta connexió entre la recerca i la creació d'empreses. De fet, segons l’informe, quatre de cada deu "start-ups" "deep tech" (40%) són empreses derivades sorgides de centres de recerca, universitats o institucions científiques.
Pel que fa a les tecnologies que desenvolupen, destaquen especialment la biotecnologia i les tecnologies mèdiques (34,1%), la intel·ligència artificial i supercomputació (28,9%) i els materials sostenibles i de frontera (10,7%). També tenen presència altres tecnologies com la robòtica, les tecnologies de l’espai, les bateries, els semiconductors, la fotònica, el blockchain o la quàntica.
Prop de la meitat, pertanyen al sector salut, amb un 43,5% del total, gràcies a l'aplicació de la biotecnologia i les tecnologies mèdiques. La segueixen l'energia verda (12,4%) i el programari i els serveis professionals (10%).