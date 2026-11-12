La llana i el lli, al centre del debat sobre el futur del tèxtil

La llana i el lli seran les protagonistes de la IX Jornada Indústria Tèxtil i Sostenibilitat, que organitza l’Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (Intexter) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La trobada tindrà lloc aquest divendres a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat) i preveu reunir prop de 300 professionals, representants d’empreses i investigadors per analitzar el potencial d’aquestes fibres naturals en la transformació del sector.
La jornada abordarà les oportunitats que ofereixen materials com la llana i el lli en un context en què la indústria tèxtil busca reduir el seu impacte ambiental i adaptar-se als nous requeriments europeus en matèria de sostenibilitat. L’objectiu és posar en contacte els diferents agents de la cadena de valor, des de ramaders i agricultors fins a filadors, teixidors, dissenyadors i marques de moda.
En el cas de la llana, el debat se centrarà en qüestions com les races d’ovelles, la finor i les propietats tèxtils de la fibra, així com els processos de rentatge i pentinatge. Pel que fa al lli, s'analitzaran les possibilitats de recuperar-ne i impulsar-ne la producció a Espanya, les característiques de la fibra i els sistemes de filatura.
El programa combinarà conferències, taules rodones i presentacions de projectes de recerca de l'Intexter relacionats amb la valorització de residus i subproductes, el reciclatge mecànic de tèxtils, l'impacte ambiental dels tèxtils quirúrgics, els acabats antimicrobians i els tèxtils fotovoltaics, entre altres àmbits.
També hi haurà sessions específiques sobre la situació de la llana a Espanya i del lli a Europa, així com una presentació de la iniciativa gallega per recuperar aquesta última fibra, impulsada en el marc de la Càtedra I+AD en Qualitat i Innovació Tèxtil, promoguda per l'Intexter i Adolfo Domínguez. La trobada es tancarà amb una taula rodona amb marques de moda sobre la incorporació de fibres naturals a les col·leccions.
La jornada, que inclourà també un espai de networking i una exposició de pòsters de projectes de recerca, se celebrarà a partir de les 9.15 hores a la sala d'actes de l'Eseiaat, al carrer de Colom, 1. L'assistència serà presencial, amb un aforament limitat a 250 persones, o en línia, a través del canal de YouTube de l'Intexter.