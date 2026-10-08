Inconformistes i compromesos: la Cecot fa una crida a incrementar la productivitat

La Cecot ha fet aquest dijous a Sant Cugat del Vallès una crida a augmentar la productivitat i ha demanat que s’abordin “seriosament factors que la deterioren, com l’absentisme desbocat, la manca d’impuls a la innovació empresarial o la fiscalitat no competitiva”. Sota el lema “Inconformisme en acció”, la patronal vallesana ha fet una crida per reivindicar empreses capaces d’actuar i transformar la societat i el país, mantenint-se fidel a les exigències socials i polítiques.
El Teatre-Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat del Vallès ha acollit la 31a edició de la Nit de l’Empresa, que s'ha tornat a convertir en punt de trobada del món empresarial, econòmic i institucional. Sota el lema “Inconformisme en acció”, la patronal amb seu a Terrassa ha plantejat la seva principal trobada anual com un espai per reivindicar el paper de les empreses com a agents de transformació i posar en valor les iniciatives que contribueixen al progrés del país.
L’acte ha aplegat prop d’un miler d’empresaris, professionals, representants institucionals i agents econòmics. L'ha presidit el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. També hi han estat presents el ministre d’Indústria i Turisme del Govern espanyol, Jordi Hereu; l’alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès; el president del Parlament de Catalunya, el terrassenc Josep Rull; i el conseller d’Empresa i Treball, el també egarenc Miquel Sàmper, entre altres personalitats del món institucional, empresarial i econòmic.
Evitar els paranys
Després del protocol·lari acte de lliurament de guardons als 10 premiats i a les tres empreses centenàries, el president de la Cecot, Xavier Panés, ha fet una crida per no caure “en el parany de creure que ara el que convé és desmantellar l’ordre institucional per cremar-ho tot, per sacsejar-ho tot i per renovar-se a través de la destrucció i no a través de l’esforç i la construcció. No caiguem en el parany de pensar que els valors democràtics han caducat i són obsolets, ni de pensar que cal abandonar les normes i els valors i que no tenim poder i que hem de restar al servei de les grans potències”.
I ha afegit: “És el moment de passar a l’acció, sí, però l’autèntic diferencial és passar a l’acció amb valors. No ens deixem desorientar per allò que no podem controlar i esforcem-nos en el què i el com d’allò que ens és propi i, més important, que sí ens fa únics i autèntics”. En aquest sentit, ha demanat augmentar la productivitat i abordar seriosament factors que la deterioren, "com l’absentisme desbocat, la manca d’impuls a la innovació empresarial o la fiscalitat no competitiva”.
No ha esquivat Panés temes tan d’actualitat com la política migratòria i la de l’habitatge. “Ocupem-nos de definir una política migratòria clara, amb el suport de les empreses per orientar-la al treball, amb respecte als valors i a la cultura de la nostra terra, i a generar benefici mutu oferint oportunitats i dignitat a les persones i contribuint a la sostenibilitat de la societat del benestar”.
Marta Raventós, presidenta del Cercle Cecot de Joves Empresaris: "Ens costa trobar i retenir talent. Però abans de preguntar-nos què ha canviat en les noves generacions, preguntem què podem canviar nosaltres"
Pel que fa a l’habitatge, ha assenyalat que cal construir-ne. “Després d’anys en què s’ha demostrat el fracàs de les mesures per millorar l’accés a l’habitatge, generant inseguretat jurídica, espantant l’oferta, traient pisos del mercat de lloguer i dificultant la construcció d’obra nova, ara alguns es proposen confrontar propietaris i inquilins i donar veu a les postures més radicalitzades, en comptes de fer front comú i exigir plegats una administració més eficaç i eficient”.
Protestes
Ha recordat també Panés que “el 99% de les empreses del país són petites i mitjanes empreses. L’economia del país no és la de l’Ibex 35 ignorant la microempresa”. Ha assegurat compartir la responsabilitat de millorar el poder adquisitiu dels treballadors. I els ha etzibat: “Per quant les protestes contra l’increment dels costos energètics o contra la no deflació dels trams de l’IRPF?”.
Xavier Panès, president de la Cecot: "És el moment de passar a l’acció, sí, però l’autèntic diferencial és passar a l’acció amb valors. Centrem-nos en allò que ens fa únics i autèntics"
En el seu parlament, la presidenta del Cercle Cecot de Joves Empresaris, Marta Raventós, ha afirmat: “Ens costa trobar i retenir talent. Però abans de preguntar-nos què ha canviat en les noves generacions, preguntem-nos què podem canviar nosaltres”. I ha afegit: “Tenim talent, tenim ganes i tenim la capacitat de fer que les coses passin. No som gaire d’esperar. Som més de fer”.
Salvador Illa, president de la Generalitat: "Els tres grans reptes que hem d’assumir són el canvi climàtic, el demogràfic i el tecnològic . Hem d’estar preparats per afrontar-los com cal"
Per la seva banda, el ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha assenyalat: “Reconèixer les persones per tot això que han estat reconegudes en aquesta gala encarna i expressa els nostres valors, els de Catalunya, d’Espanya i de la millor Europa. Gràcies pel treball que fa la Cecot per la indústria, el comerç i aquesta economia tan arrelada que representeu i defenseu”. I ha agregat: “Subscric l’eslògan de l’inconformisme. A Espanya, creixem quatre vegades més que la mitjana europea. L’esperança ha de ser el motor de l’acció”.
Jordi Hereu, ministre d'Indústria: "Subscric l’eslògan de l’inconformisme. A Espanya estem creixent quatre vegades més que la mitjana europea. L’esperança ha de ser el motor de l’acció"
Ha tancat l’acte el president de la Generalitat, Salvador Illa: “Soc raonablement optimista de cara al futur. Tendeixo a veure els canvis com a oportunitats. L’economia catalana funciona bé en comparació amb Europa. Creix la productivitat i generem prosperitat. Hi ha adversitats i dificultats, és cert, però la nostra actitud és la de superar-les. Els tres grans reptes que hem d’assumir són el canvi climàtic, el demogràfic i el tecnològic. I cal regular, simplificant, que no desregular”.
Joan Font, president del Grup Bon Preu: "És fonamental tenir un propòsit explícit i uns valors i practicar-los. Cal una determinada manera de fer empresa, però generant riquesa econòmica"
Joan Font i Fabregó, fundador, president i director general del Grup Bon Preu, ha recollit el guardó a la Trajectòria professional i empresarial: “És fonamental tenir un propòsit explícit i uns valors i practicar-los. Cal una determinada manera de fer empresa, però generant riquesa econòmica. Si no hi ha resultats econòmics positius no està justificada l’existència de l’empresa”, ha explicat Font en el seu discurs. I ha afegit: “Cal promocionar i fitxar gent jove que comparteixin els valors de l’empresa, no mercenaris”. Va remarcar també la importància de “l’esforç, el joc net, l’exigència personal, el llarg termini, el pragmatisme, la reinversió dels beneficis i la màxima ambició empresarial”.
Més distincions
A banda del Grup Bon Preu, en aquesta edició, Roca Group ha rebut el Reconeixement a l’Eficiència Energètica i la Sostenibilitat. La terrassenca SmilicsTechnologies ha estat distingida en la categoria de Transformació Digital de la Indústria, mentre que Columat ha obtingut el Reconeixement a la Transformació Digital de Serveis. En l’àmbit comercial, Culinarium ha estat guardonada com a Comerç Innovador, i Envio x Envio ha rebut el Reconeixement a la Millor Jove Iniciativa Empresarial.
L’11è Premi CaixaBank a la Pime Responsable ha recaigut en Anudal Industrial. Establiments Viena, amb seu a Terrassa, ha recollit el 9è Premi Vítaly a l’Empresa Saludable, mentre que Grup Zanini ha obtingut el Reconeixement Cecot a la Gestió del Talent. El Reconeixement a la Contribució Col·lectiva ha recaigut en la Fundació Catalunya Cultura.
La Cecot també ha homenatjat també tres empreses centenàries: BJC | Fábrica Electrónica Josa, de Rubí, pels seus 100 anys d’activitat; el Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Terrassa (COACT), també pel seu centenari, i PR Stamp, de Sant Cugat del Vallès, pels seus 118 anys de trajectòria.