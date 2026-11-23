La Cecot ha portat el model HelpEmpresa fins a Alemanya per contribuir al disseny de nous mecanismes de suport a les petites i mitjanes empreses davant situacions de crisi. L'entitat terrassenca ha participat en una trobada d'experts europeus celebrada a Düsseldorf en què ha compartit la seva experiència amb representants de sis territoris per assessorar el govern de Rin del Nord-Westfàlia.
La iniciativa, impulsada a petició del Ministeri d'Afers Econòmics, Innovació, Digitalització i Energia d'aquesta regió alemanya i emmarcada en el programa europeu Interreg Europe, busca establir un sistema d'ajuts que permeti respondre amb rapidesa als problemes de liquiditat de les pimes davant crisis externes, com ara desastres naturals, pandèmies o crisis energètiques.
Pau Cabero, coordinador de HelpEmpresa, ha exposat el funcionament del servei de la Cecot, basat en la col·laboració publicoprivada i en la detecció precoç de dificultats empresarials. A partir d'aquesta experiència, ha plantejat tres línies d'actuació per a la regió alemanya: reforçar les xarxes europees de suport a les empreses com l'Early Warning Europe, facilitar finançament a les entitats que fan d'intermediàries entre les pimes i les administracions, i establir mecanismes de supervisió dels recursos públics.
"Finançar, però auditar" és una de les idees que ha traslladat Cabero, que defensa que les administracions han de combinar l'aportació de recursos amb el control de la seva aplicació. També ha reivindicat el paper de les entitats properes al teixit empresarial per identificar els primers senyals d'alerta i intervenir abans que els problemes comprometin la continuïtat dels negocis.
"La col·laboració publicoprivada és imprescindible per dotar les empreses de més capacitat per fer front a la insolvència i, sobretot, per prevenir-la", ha assenyalat. En aquest sentit, ha advertit que els ajuts econòmics no són suficients si no van acompanyats d'eines i assessorament perquè les empreses puguin aplicar les mesures adequades.
La trobada ha reunit experts de Bèlgica, Hongria, Àustria, Irlanda, Finlàndia i Catalunya i ha abordat, a més de la prevenció de les dificultats empresarials, el disseny de programes de liquiditat, les subvencions simplificades i les plataformes digitals per gestionar els ajuts.
HelpEmpresa funciona des del 2021 i ofereix diagnosi i acompanyament gratuïts a les empreses per detectar problemes i actuar abans que n'afectin la viabilitat. El servei de la Cecot, basat en la metodologia europea Early Warning Europe i amb el suport de la Generalitat, està reconegut com a bona pràctica per Interreg Europe.