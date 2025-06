La intel·ligència artificial, motor clau per al creixement de la indústria

La intel·ligència artificial és ja una aliada imprescindible per al creixement de les indústries. Així ho creuen els empresaris de la demarcació de Terrassa i consultors tecnològis i empresarials que van participar dimarts en la Jornada d’Impuls a la Transformació Digital de la Indústria que van celebrar la Cambra de Comerç de Terrassa, el Digital Impulse Hub i el Clúster Digital de Catalunya, amb la participació de Telefónica.

La trobada va comptar amb l’assistència d’una trentena de responsables d’innovació i digitalització d’indústries i empreses de la demarcació. La sessió va incloure les ponències de Josep Maria Riera, consultor tecnològic d’indústria a Geprom – Telefónica Tech, amb la intervenció titulada “Oportunitats i tendències d’aplicació digital en entorns industrials”, i de Josep Salvatella, fundador i CEO de Roca Salvatella, amb la ponència “Agents IA per a la millora de la productivitat”. La jornada es va completar amb una taula rodona moderada per Joana Barbany, presidenta del Clúster Digital de Catalunya, amb la participació de Núria Comellas (Circutor), Esteve Amat (Embamat) i Núria Betriu (Pastisart, SA), que van compartir les seves experiències reals amb l’aplicació de diferents eines d’IA en el sector industrial.

Ponents i participants en la taula rodona van coincidit en la importància de l’anàlisi i mesurament de les dades per millorar els processos i guanyar competitivitat i com en aquest àmbit les eines d’anàlisi IA avancen en la presa de decisions. També van estar d'acord en el fet que cal rehumanitzar la transformació digital per fer front a la resistència al canvi i les pors que generen en els professionals aquestes tecnologies. “Cal fer entendre als equips els avantatges que els aporta la transformació digital i les solucions d’IA i han de rebre formació adequada per al seu ús”, van assenyalar.

Oportunitats i tendències d’aplicació digital en entorns industrials

Segons Riera, la digitalització, la sostenibilitat i la innovació són els pilars fonamentals per garantir la competitivitat del sector industrial. Tot i això, Catalunya encara es troba per sota de la mitjana europea en l’adopció de tecnologies digitals i d’automatització i Espanya se situa, en matèria de digitalització, en el lloc setzè, en el conjunt dels vint-i-set estats membres de la Unió Europea, segons informes de la

Comissió Europea del 2024.

Riera es va referir també als problemes estructurals del sector industrial per avançar en la transformació digital: la manca de visió global, la resistència al canvi i la desconnexió entre departaments i direcció. “Molts projectes fallen per falta de coordinació i perquè no es distingeix

entre digitalització – automatitzar- i transformació digital -repensar processos-. No es tracta de tenir més tecnologia, sinó de tenir l’adequada per al negoci", va dir. Alhora, va insistir en la “rehumanització” de la transformació digital, destacant que una millor comunicació interna redueix errors, retards i desconnexions que limiten la productivitat.

Agents IA per a la millora de la productivitat

Salvatella, per la seva banda, va centrat la seva intervenció en explicar què són els agents d’intel·ligència artificial (IA) i com poden transformar la productivitat empresarial, especialment en el sector industrial. El fundador i CEO de Roca Salvatella va indicar que es tracta de sistemes intel·ligents que responen a algoritmes i són molt eficients en la digitalització de processos. A diferència d’una eina genèrica, un agent IA està especialitzat en tasques operatives, comercials, tècniques o analítiques.

Salvatella va destacar que es poden utilitzar, per exemple, per automatitzar processos comercials repetitius, reduint fins a un 60% les hores administratives de l’equip; atendre consultes tècniques mitjançant bots entrenats amb documentació pròpia, manuals i protocols, integrats amb canals com WhatsApp; classificar i respondre automàticament correus electrònics d’incidències, amb precisió superior al 99%; analitzar grans volums de "feedback" de clients (com 32.000 enquestes semestrals) i extreure’n conclusions útils per a l’estratègia; o crear agents d’enginyeria capaços d’interpretar plànols, combinar OCR i models de raonament, i donar suport a equips tècnics.

Aquests assistents digitals poden operar sobre textos, imatges, vídeos o dades estructurades, va assenyalar l'expert, que va assegurar que “la construcció d’un Agent IA és com formar un becari”. "Cada empresa té els seus processos i tindrà les seves pròpies solucions d’IA. No existeix la solució única”, va concloure.