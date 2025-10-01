Kern Pharma forma 86 residents de farmàcia hospitalària en una nova edició d’AULA FIR

Un total de 86 residents de farmàcia hospitalària participen enguany en una nova edició del programa formatiu AULA FIR, impulsat per l’empresa terrassenca Kern Pharma amb el suport institucional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). L’objectiu del programa és reforçar les competències i habilitats dels residents de tercer any (R3) més enllà de la pràctica clínica.
El programa està dirigit pel doctor Josep Ribas, excap de servei de l'Hospital Clínic de Barcelona, qui comparteix la seva experiència i visió amb els participants al curs.
“AULA FIR representa el nostre compromís d'acompanyar als residents en una etapa clau, proporcionant-los eines i competències que els permetran créixer i ampliar la seva visió com a professionals en la farmàcia hospitalària”, afirma Pepa Martínez, directora de Kern Pharma Biologics, la divisió especialitzada en fàrmacs biosimilars i medicaments d’ús hospitalari.
Per la seva banda, la presidenta de la SEFH, Cecilia Martínez, destaca que el programa és “una formació i un espai de convivència que reforça l'aprenentatge d'habilitats complementàries a la formació clínica i constitueix, a més, una oportunitat única per a la creació de xarxes i el treball col·laboratiu entre els residents”.
Com ja és tradició en aquest programa, els participants tenen l’oportunitat de visitar la planta de producció de Kern Pharma a Terrassa, on poden conèixer de prop el procés de fabricació dels medicaments.