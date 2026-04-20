La Cambra de Terrassa acosta l’FP Dual a les pimes a través de casos reals

La Cambra de Comerç de Terrassa acostarà l’FP Dual a les pimes a través de casos reals. La corporació terrassenca organitza la jornada “FP Dual aplicada a la meva empresa: capta i fidelitza talent”, que se celebrarà dimecres 22 d’abril amb l’objectiu de facilitar al teixit empresarial del territori el coneixement pràctic d’aquest model formatiu i el seu potencial per captar i retenir talent qualificat.
La sessió s’emmarca en el programa FP Pyme, impulsat per la Cámara de España i cofinançat pel Fons Social Europeu Plus (FSE+), i vol apropar a les empreses les eines necessàries per incorporar la formació en alternança com a part de la seva estratègia de recursos humans.
La jornada començarà a les 9.30 hores amb la presentació del programa FP Pyme, a càrrec de Meritxell Mañé, tècnica de programes de Formació Professional de la Cambra de Comerç de Terrassa. Tot seguit, Lourdes Mora Arance, dinamitzadora territorial d’FP dels Serveis Territorials del Vallès Occidental, exposarà el marc normatiu de l’FP Dual a Catalunya i el paper creixent de les empreses en el nou model.
Un dels punts centrals serà la ponència dedicada a la relació entre centre educatiu i empresa, amb la participació de Carles Peiró, cap d’estudis de l’INS Montserrat Roig, i Marc Miralles, coordinador d’FP i FP Dual del mateix centre, que compartiran l’experiència de col·laboració amb empreses del territori.
La part empresarial arribarà amb dos exemples destacats: Agustí Tanari, director financer i de Recursos Humans de la companyia rubinenca Escuder, i Anna Junqué, responsable de Docència d’Infermeria del Consorci Sanitari de Terrassa, explicaran com han integrat l’FP Dual en la seva estratègia de gestió del talent.
La jornada s’adreça especialment a petites i mitjanes empreses que encara no han participat en programes de formació dual o que volen conèixer, de manera clara i pràctica, com funciona aquest model i quines oportunitats ofereix. En aquest sentit, Meritxell Mañé, responsable de programes de Formació Professional de la Cambra de Comerç de Terrassa, destaca que “en un context marcat per la dificultat per trobar perfils professionals qualificats i pels reptes del relleu generacional, l’FP Dual es consolida com una opció estratègica per a les empreses que volen assegurar-se una borsa de talent adaptada a les seves necessitats reals”.
La jornada finalitzarà amb una taula rodona i un espai d’esmorzar i networking per afavorir el contacte directe entre empreses i centres educatius, amb l’objectiu de generar noves col·laboracions.
La jornada és gratuïta i es farà a la seu de la Cambra de Terrassa, amb places limitades.