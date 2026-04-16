La Cecot demana flexibilitat davant la proposta europea d'un dia setmanal de teletreball

La Cecot ha entrat en el debat obert a les institucions europees sobre la possibilitat d’impulsar un dia setmanal de teletreball com a mesura per reduir el consum energètic. Tot i que la iniciativa encara no s’ha concretat, la patronal demana prudència i defensa que qualsevol decisió tingui en compte la diversitat del teixit productiu.
L’organització subratlla que a Catalunya "hi ha molt sector manufacturer i industrial on el teletreball no és pot implementar" i adverteix que una regulació homogènia podria generar disfuncions i no reflectir la realitat de moltes empreses. “Els grans reptes com la transició energètica requereixen solucions flexibles i adaptades, no respostes uniformes”, defensa l’entitat.
En aquesta línia, el secretari general de la Cecot, Oriol Alba, assenyala que “el teletreball pot ser una bona eina quan és voluntari i encaixa amb el model productiu, però cal prudència abans de plantejar-lo com una mesura generalitzada, perquè no totes les activitats ni tots els territoris parteixen de la mateixa realitat”.
La patronal posa sobre la taula diversos factors que caldria considerar abans d’avançar cap a una regulació. Entre aquests, destaca que moltes activitats no es poden desenvolupar a distància, que les pimes necessiten temps i recursos per adaptar-se a nous models de treball, i que hi ha risc de generar desigualtats entre treballadors segons la naturalesa del seu lloc de feina.
A més, la Cecot qüestiona que el teletreball sigui, per si sol, una eina efectiva per reduir el consum energètic. Part de la despesa es pot traslladar a les llars, amb resultats desiguals en funció de les condicions dels habitatges o els sistemes de climatització, assenyala l'entitat. “La transició energètica o la reducció del consum energètic no es pot reduir a una sola palanca, i menys encara al lloc on es treballa un dia a la setmana”, remarquen.
Davant aquest escenari, l’organització aposta per un enfocament més ampli per reduir el consum energètic. Entre les mesures que proposa hi ha l’acompanyament específic a sectors industrials i pimes davant nous reptes normatius, mesures fiscals transitòries i específiques per a activitats intensives en energia o derivats del petroli, mesures fiscals que preservin el poder adquisitiu dels treballadores "i facilitin una transició energètica justa" com ara deflactar l'IRPF, simplificació administrativa "per alliberar recursos que es puguin destinar a digitalització i eficiència energètica real" i polítiques industrials que reforcin els ecosistemes productius locals.
La Cecot defensa que el teletreball pot aportar beneficis en termes de conciliació i organització del temps quan és voluntari i s’adapta a cada activitat concreta, especialment en sectors com els serveis professionals o els perfils digitals. Tanmateix, insisteix que universalitzar-lo sense matisos pot fer perdre eficàcia a la mesura.
Amb tot, la patronal confia que el debat europeu evolucioni cap a recomanacions flexibles i consensuades, amb la participació activa de les empreses i els territoris, per avançar cap a una transició energètica que no comprometi la competitivitat ni la cohesió del teixit productiu.