Segueix la guerra dels EUA contra la Xina

La situació de guerra a l’Iran ha posat de manifest una vegada més la política nord-americana contra la Xina, aquesta vegada centrada a aconseguir rebaixar els costos de l’energia, que s’ha convertit en l’eina fonamental per poder mantenir el creixement econòmic industrial, de serveis i tecnològic, especialment amb la irrupció de la intel·ligència artificial, a qualsevol país.
Les polítiques de Trump pretenen aconseguir dominar totes les fonts possibles de generació d’energia, tant petroli, gas, renovables i nuclears, totes elles competint per disminuir el preu final de l’energia, sense fer cap mena de substitució, i convertir els EUA en un país, com ara, netament exportador d’energia i competidor com a fabricant i productor per la rebaixa de costos que això pot suposar, mantenint una independència total de la resta del món. D’aquesta manera, treu avantatge a la Xina, que malgrat haver arribat al 20% de la producció amb energies renovables, continua dependent del petroli i del carbó per poder mantenir el creixement, i això implica importacions fortes de petroli que la fan més vulnerable i li incrementen els costos de producció, compensant així la mà d’obra, molt més barata, tendint a igualar progressivament els costos de producció dels EUA.
Per altra banda, a Europa, que som dependents del petroli i del gas i no estem acumulant sinó substituint unes fonts per altres, tenim un problema real de possibilitat de creixement i alhora una dependència de la producció d’altres països externs que ens aboca a una falta de control de la competitivitat a llarg termini. La política restrictiva vers les energies alternatives com la nuclear, a excepció de França i països de l’est, també ajuda a aquesta descompensació en el possible creixement econòmic.
La situació a altres països asiàtics com el Japó o Corea és similar a la situació europea per la dependència de les fonts lligades al petroli, però millor que a Europa, ja que també estan aprofitant, com als EUA, la conjunció de totes les possibles fonts alternatives de producció d’energia, com les renovables i la nuclear.