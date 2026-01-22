La Cecot aborda amb Junts el finançament propi de Catalunya i reclama “voluntat política en majúscules”

La patronal Cecot ha continuat aquesta setmana la seva agenda de diàleg institucional amb els partits polítics catalans per abordar el debat obert sobre el finançament de Catalunya, una qüestió que, segons l’entitat, genera una preocupació creixent en el teixit empresarial pel seu impacte econòmic i institucional. Després de reunir-se amb ERC dimarts, aquest dijous la Cecot ha mantingut una trobada de treball amb Junts per Catalunya. La trobada s’emmarca en la voluntat de la patronal de “contrastar informació, escoltar i conèixer de primera mà els plantejaments de les diferents forces polítiques”, sense entrar en posicionaments partidistes ni en la defensa de models concrets.
Seguint en aquesta línia, el president de la Cecot, Xavier Panés ha subratllat que la funció de la Cecot en aquest procés és “escoltar, rebre informació i poder valorar”, tot reconeixent que, a hores d’ara, “no hi ha cap document detallat sobre l’acord de finançament anunciat”, més enllà de declaracions públiques del Govern espanyol i de la Generalitat. Tot i això, ha valorat positivament que el debat s’hagi posat sobre la taula: “És el més important per a la societat catalana, per a les empreses i per als nostres conciutadans parlar d’un problema que no s’ha resolt mai”.
El president de la patronal ha insistit que la posició històrica de la Cecot és clara: incrementar el finançament que rep Catalunya perquè s’ajusti a la seva evolució econòmica i demogràfica. En aquest sentit, ha admès que la proposta coneguda fins ara “no compleix amb les expectatives” expressades pel món empresarial, però ha remarcat la voluntat d’arribar a acords “amb política en majúscules”, posant el bé comú i el teixit productiu “per davant del partidisme”. “Nosaltres no som un partit polític; estem a favor de les empreses”, ha conclòs.
Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull ha defensat que el context polític actual ofereix una oportunitat “difícilment repetible per negociar amb ambició i no des de la resignació”. Turull ha reiterat l’aposta del partit pel concert econòmic, que considera l’única via per posar fi a un model que ha qualificat d’injust i insuficient per fer front als reptes del país. En aquest sentit, ha anunciat que el seu grup presentarà una esmena a la totalitat amb text alternatiu, basada en la proposta ja aprovada al Parlament amb el suport de Junts i ERC, i ha instat les forces catalanes a “fer front comú” al Congrés dels Diputats.
Des de la Cecot, l’entitat ha remarcat que continuarà analitzant amb rigor qüestions clau com el funcionament operatiu dels models proposats, les garanties en la recaptació i transferència de recursos, els terminis d’execució, l’impacte sobre la competència territorial o la seguretat jurídica. La patronal també segueix amb interès el principi d’ordinalitat ajustat a la població real i la necessitat d’estabilitat i previsibilitat per al desenvolupament de l’activitat econòmica.
La Cecot preveu mantenir aquesta agenda de diàleg institucional amb normalitat i responsabilitat, amb la voluntat de contribuir al debat públic des d’una perspectiva estrictament econòmica i empresarial.