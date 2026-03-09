Embamat creix al País Basc amb l'adquisició d'Embalajes Bereciartua

Embamat, companyia familiar de serveis d'embalatge industrial multimaterial amb seu a Can Petit, reforça la seva presència al nord d'Espanya. La firma terrassenca ha adquirit Embalajes Bereciartua, empresa familiar referent en solucions d'embalatge de fusta i cartró amb seu a Urnieta (Guipúscoa). Aquesta operació forma part de l’estratègia de creixement d’Embamat per consolidar la seva presència en regions clau i ampliar la seva capacitat de servei a clients industrials.
Segons Esteve Amat, CEO d’Embamat, “aquesta integració ens permet reforçar la nostra posició en un mercat tan dinàmic i exigent com el de l’embalatge industrial, sumant capacitats sense perdre de vista el que ens defineix com a empresa familiar: la proximitat amb el client, la flexibilitat i el compromís amb la qualitat”.
Continuïtat i identitat local
Embalajes Bereciartua continuarà operant des de les seves instal·lacions a Urnieta amb el mateix equip i forma de treballar, mantenint les relacions amb clients i proveïdors. "La prioritat d'Embamat és assegurar una continuïtat absoluta en el servei, respectant la identitat i cultura de Bereciartua", asseguren des de la companyia terrassenca, que confia que la combinació de l’experiència local de Bereciartua amb els recursos tècnics, logístics i comercials d’Embamat permetrà oferir una proposta més completa i competitiva a nivell estatal.
“Formar part del grup Embamat és una oportunitat per créixer i aportar encara més valor als nostres clients, sense perdre la nostra essència ni l’atenció personalitzada que sempre ens ha caracteritzat”, assenyala Ibon Bereciartua, d'Embalajes Bereciartua.
En un context de concentració creixent del sector i amb la presència de grans grups multinacionals, aquesta unió reivindica el valor diferencial del model d’empresa familiar: "projectes construïts a llarg termini, arrelats al territori i centrats en relacions de confiança", sosté Embamat.
Perfil de les companyies
Embamat, amb 90 anys de trajectòria, és líder a Catalunya en embalatge industrial, amb més de 1.500 clients i 75 empleats distribuïts en unes instal·lacions de 27.000 metres quadrats. Ofereix serveis integrals de disseny i fabricació d’embalatge, comercialització de productes i sistemes, així com serveis logístics per optimitzar processos industrials.
Embalajes Bereciartua, amb orígens que es remunten a 1940 –quan Claudio Bereciartua va iniciar la seva activitat en el sector del processament de fusta– i formalitzada com a societat el 1985, és un referent al País Basc en palets i embalatge de fusta i cartró, destacant per la seva capacitat d’adaptació, agilitat i servei personalitzat per a clients industrials.