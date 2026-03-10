Centres Torguet supera els 1,3 milions d’euros de facturació i arriba a 20 ciutats

La companyia terrassenca Centres Torguet, la xarxa de clíniques de psicologia fundada per Mercè Torguet i dirigida per Maurici Badia Torguet, ha tancat el 2025 amb una facturació d'1,3 milions d’euros, una xifra que representa un augment superior al 60% respecte als 800.000 euros registrats l’any anterior.
Aquest creixement s’ha produït després de la ronda d’inversió tancada l’any passat, els fons de la qual s’han destinat íntegrament a accelerar l’expansió i la consolidació del projecte.
Presència en vint ciutats
Una de les principals conseqüències d’aquesta inversió ha estat l’obertura d’onze noves clíniques fora de Catalunya. Amb aquestes incorporacions, la xarxa ha ampliat la seva presència fins a arribar a vint ciutats de l’Estat.
Paral·lelament, l’empresa també ha reforçat les places on ja tenia implantació. A Catalunya i a Saragossa —on ja comptava amb vuit centres en territori català i un a la capital aragonesa— s’han realitzat ampliacions estratègiques i alguns trasllats a instal·lacions més grans i en ubicacions considerades més adequades.
Segons fonts de la companyia, l’objectiu d’aquests canvis és consolidar les ciutats on la demanda ja estava validada i millorar l’experiència dels pacients. Actualment, la xarxa suma més de 90 psicòlegs i s’ha convertit en una de les iniciatives privades de psicologia amb un creixement més destacat en els últims anys.
Una fundació per garantir l’accés a la teràpia
En paral·lel al creixement empresarial, la companyia ha posat en marxa la Fundació Torguet – Ningú Sense Teràpia, una iniciativa amb vocació social que busca facilitar l’accés a l’atenció psicològica a persones amb dificultats econòmiques.
El projecte pretén cobrir el cost de sessions de teràpia per a persones en situació de vulnerabilitat, amb la voluntat que la manca de recursos no sigui un obstacle per rebre suport professional. La iniciativa s’emmarca en un moment en què la salut mental ha guanyat pes en el debat públic.
Objectiu: superar els dos milions el 2026
De cara al 2026, la companyia s’ha fixat com a meta superar els dos milions d’euros de facturació. Per aconseguir-ho, combinarà el creixement orgànic amb una estratègia d’expansió inorgànica.
En concret, l'empresa preveu iniciar un procés d’adquisició de petites clíniques de psicologia, amb la intenció de contribuir a la consolidació d’un sector que actualment es troba molt fragmentat.