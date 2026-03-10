Els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà: el dièsel s'encareix fins a un 50%

Omplir el dipòsit a Terrassa s’ha convertit en una activitat de risc per a l’economia domèstica. En només un mes, la inestabilitat a l’Orient Mitjà ha traslladat la seva incertesa directament als sortidors de la ciutat, dibuixant un escenari on el dièsel ja frega els dos euros en alguns punts. L’evolució dels preus durant l’últim mes no és una simple pujada; és un salt vertical que ha deixat una bretxa de més de 40 cèntims per litre entre estacions d’un mateix barri, generant una inquietud creixent entre els veïns i el sector del transport local.
Un encariment dràstic al diesel
El gasoil és el carburant més castigat per la conjuntura internacional. La mitjana a Terrassa ha escalat fins als 1,737 €/L, impulsada per increments que, en alguns casos, superen el 50% respecte al febrer. L’estació Petrolowcost de la Carretera de Montcada n’és l’exemple més extrem: si el 9 de febrer el litre es pagava a 1,29 euros, avui marca un històric 1,989 euros /L. Són 70 cèntims de diferència en només trenta dies, una xifra que desquadra qualsevol pressupost familiar.
Aquesta tendència es repeteix a les grans ensenyes de la ciutat. La Repsol del carrer Colom i la Petrocat Directe de la Rambla Pare Alegre han passat dels 1,49 euros/L de fa un mes als 1,845 actuals. Fins i tot els “refugis” de preus baixos han hagut de claudicar davant la pressió dels mercats: Plenergy (Avinguda del Vallès) ha saltat d’uns competitius 1,149 euros/L als 1,549, el mateix preu que marquen ara Supeco i les estacions de Petro Valles, que fa un mes tot just arribaven a l’1,25 euros/L.
Gasolina: per sobre l’euro i mig
La gasolina 95, amb una mitjana d’1,639 euros/L, segueix un camí ascendent que ha polvoritzat la barrera psicològica de l’euro i mig. Les estacions “Premium” com BP Trevol i Repsol ja han consolidat preus per sobre de l’1,71 €/L, quan a inicis de febrer es mantenien al voltant de l’1,57 euros/L. Aquest encariment constant amenaça de frenar el consum en altres sectors, ja que el cost del transport absorbeix cada cop més recursos. Avui dia, només Plenergy i Supeco resisteixen sota el llindar crític amb un preu d’1,499 €/L, seguides de prop per Petro Valles (1,529) i EsclatOil (1,549).
La CNMC controlarà els abusos
Davant d’aquesta volatilitat, la vicepresidenta i ministra de Transició Ecològica, Sara Aagesen, ha enviat una carta a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per encarregar-li una vigilància estricta sobre les 12.000 gasolineres de l’Estat. L’objectiu, confirmat per l’ACN, és evitar que algunes companyies aprofitin l’opacitat del conflicte bèl·lic per engreixar els seus marges de benefici amb pujades que no estiguin estrictament justificades pels costos del cru.
Aagesen ha defensat la necessitat de “maximitzar” la supervisió de manera “constant” per garantir que els consumidors no pateixin impactes injustificats. “És fonamental, és la tasca de la CNMC i estic convencuda que com a organisme independent ells també faran la seva valoració del que està passant de manera permanent”, va afirmar la ministra.
A Terrassa, aquesta fiscalització és vital: la diferència entre triar la gasolinera més cara o la més barata suposa un estalvi de 22 euros per dipòsit en el cas del dièsel i de 13 euros en la gasolina. En una ciutat on el cotxe és eina de treball per a milers de persones, el sortidor s’ha convertit en el termòmetre més cru d’un conflicte que, tot i la distància, colpeja amb força la butxaca local.