La Cambra de Terrassa impulsa deu noves "start-ups" tecnològiques amb la tercera edició d’“Impulsa Startup”

La Cambra de Comerç de Terrassa ha posat en marxa la tercera edició del programa d’acceleració “Impulsa Startup”, iniciativa destinada a donar suport a projectes empresarials de base tecnològica. En aquesta nova convocatòria, deu "start-ups" han iniciat un itinerari d’acompanyament que s’allargarà durant tres mesos i que inclou sessions de mentoria i assessorament especialitzat per impulsar el seu creixement.
El programa, coordinat per la Cámara de España i cofinançat pel Fons Social Europeu Plus (FSE+), ofereix un recorregut adaptat a la fase de desenvolupament de cada projecte. La iniciativa culminarà amb un Demo Day, previst per al 18 de juny, en què els equips participants presentaran els seus projectes davant d’inversors i un jurat especialitzat.
Una de les principals novetats d’aquest any és que la Cambra de Terrassa organitzarà dues convocatòries del programa. La segona començarà el juny i permetrà seleccionar deu projectes més. D’aquesta manera, al llarg del 2026 s’acceleraran vint iniciatives emprenedores, vuit més que l’any passat.
La responsable del Servei d’Emprenedoria de la Cambra de Comerç de Terrassa, Montse Junyent, destaca que “en aquesta edició treballem amb un grup reduït de deu projectes i, per primera vegada, oferim dues edicions de l’acceleradora en un mateix any”. Segons explica, la corporació vol reforçar així el seu paper com a agent estratègic en l’impuls d’iniciatives tecnològiques innovadores al territori.
El programa també incorpora millores en l’equip de mentors. Enguany s’hi ha sumat una persona experta en màrqueting per ampliar les especialitzacions disponibles i oferir un acompanyament més complet als equips participants.
Els tutors camerals conjuntament amb els mentors realitzen un acompanyament estratègic a mida per a cada equip. Durant els pròxims mesos, els equips seleccionats rebran mentories personalitzades i acompanyament per part de tutors camerals i experts en àrees clau com l’estratègia de negoci, el màrqueting, les finances, el desenvolupament de clients, la internacionalització i l’accés a finançament. “Apostem per una proposta d’alt valor per a les start-ups que posi l’accent tant en l’escalabilitat com en l’accés a inversió real”, explica Junyent.
Programari al núvol, cosmètica i salut
Pel que fa a la procedència dels projectes seleccionats en aquesta tercera edició, Sant Cugat del Vallès i Terrassa concentren la major part dels equips participants. També hi ha iniciatives procedents d’altres municipis com Matadepera, Tiana o Igualada.
Entre els sectors representats hi destaquen les aplicacions de programari al núvol (SaaS), la cosmètica i la salut, amb propostes que incorporen tecnologies com la intel·ligència artificial, la biotecnologia o els nous materials sostenibles.
Entre els projectes seleccionats hi ha Escribai, una plataforma d’intel·ligència artificial legal dissenyat per a despatxos i departaments jurídics europeus; Fawe 2025, marca de "skincare" enfocada a una estètica urbana, natural i mediterrània, especialitzada en neurocosmètica; Fixit 360, ecosistema digital integral i sostenible per al sector de la construcció, les reformes i serveis relacionats; o Good Microbiome, centrada en la prevenció i monitoratge de la salut intestinal. També han estat seleccionats Liviothique, de cosmètica sostenible; Lupo Rooms, plataforma tecnològica especialitzada en el lloguer d’habitacions de mitja i llarga estada per a estudiants i joves en mobilitat internacional; Preview IA, proveïdor de tecnologia de provadors virtuals per a comerços electrònics de moda; Quezmo, aplicació digital innovadora per a la creació i resposta de qüestionaris interactius; Talonarium, plataforma SaaS dissenyada per democratitzar la gestió d’esdeveniments; i Walue, especialitzada en desenvolupament i validació tècnica de materials plàstics reciclats per a arquitectura sostenible i mobiliari urbà.
El programa culminarà amb un premi econòmic de fins a 4.800 euros per al projecte guanyador del Demo Day. A més, aquesta "start-up" podrà accedir a la final estatal d’“Impulsa Startup” dins el 4YFN del Mobile World Congress 2027, on optarà a un premi addicional de fins a 12.000 euros.
“Impulsa Startup” s’adreça a empreses emergents de fins a cinc anys d’antiguitat o amb un producte mínim viable validat. El programa combina formació i mentoria amb la preparació per a rondes d’inversió i la millora del pitch empresarial. La iniciativa forma part d’una xarxa d’acceleració impulsada per la Cámara de España i desplegada a través d’una trentena de cambres de comerç arreu de l’Estat.