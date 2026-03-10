Terrassa manté de moment la suspensió de la ZBE pel servei incomplet de l'R4

L’Ajuntament de Terrassa no reactiva, de moment, les restriccions de circulació i accés corresponents a la Zona de Baixes Emissions (ZBE) al municipi. Tot i la crida de la Generalitat de Catalunya per posar fi a l’excepcionalitat, el consistori explica que encara no hi ha canvis. La decisió s’està valorant atesa la casuística específica de l’R4 de Rodalies, que no ha normalitzat el seu servei habitual al tram sud, fet que provoca que continuï havent-hi transport alternatiu per carretera amb autobusos en el recorregut cap a Manresa.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha instat aquest dimarts els municipis amb ZBE a restablir el règim ordinari de funcionament. La Generalitat va aprovar la suspensió temporal d’aquestes mesures ambientals fa més d’un mes arran de l’accident ferroviari de Gelida, ocorregut el 20 de gener passat, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte de les incidències de mobilitat i oferir alternatives de desplaçament a la ciutadania mentre el servei de trens estava greument afectat. Ara, l’executiu considera que les circumstàncies excepcionals han finalitzat i afirma que el servei ferroviari s’ha recuperat significativament a la major part de la xarxa, fet que se suma al reforç dels serveis d’autobús interurbà.
Qualitat de l’aire i mobilitat
El Govern català posa l’èmfasi en la importància de recuperar les restriccions als vehicles més contaminants i recorda que les ZBE són “un instrument per garantir la qualitat de l’aire directament vinculada a la salut”. Amb aquesta premissa, l’executiu anima els ens locals a reactivar les limitacions per “consolidar un model de mobilitat més sostenible i saludable”. No obstant, el mateix Govern admet que cada consistori ha de determinar el calendari i els mecanismes per reprendre les limitacions obligatòries. En el cas de Terrassa, la manca de normalitat a l’ R4 fa que la suspensió es mantingui fins a nou avís.