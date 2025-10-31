Els principals centres tecnològics espanyols visiten Leitat

El centre tecnològic Leitat ha acollit, al DFactory Barcelona, la reunió anual dels socis espanyols d’EARTO (European Association of Research and Technology Organizations), l’associació europea que representa i agrupa més de 350 centres de recerca i tecnologia d’arreu del continent.
La trobada, celebrada dijous, va reunir més de 25 representants dels principals centres tecnològics espanyols, entre ells Tecnalia, Eurecat, Tekniker, Cidetec, Itene, Ceit, Ideko, Ita, Aimplas, Cetaqua, Vicomtech, Atiga o SPRI, així com responsables de Fedit, Brta, Redit i Aimen, que hi van participar de forma presencial o telemàtica. L’acte va comptar amb la participació de Jesús Valero, president d’EARTO i director general de Tecnalia, i d’Áureo Díaz-Carrasco, membre de l’Executive Board d’EARTO i director executiu de Fedit, la Federació Espanyola de Centres Tecnològics.
Per part de Leitat, hi van assistir el director general, Jordi Cabrafiga, i el director de Negoci i Operacions, Dirk Saseta, que van exercir d’amfitrions i van donar la benvinguda institucional als participants.
“Aquesta trobada reflecteix la importància de compartir estratègies i sinergies entre centres tecnològics europeus per continuar impulsant la competitivitat i la innovació a través del coneixement aplicat”, va destacat Jordi Cabrafiga, director general de Leitat.
Durant la jornada es van abordar qüestions relacionades amb les polítiques europees de suport a la innovació, la col·laboració entre centres tecnològics i les prioritats de recerca aplicades al teixit industrial i a les pimes, un àmbit en què els centres RTO juguen un paper fonamental per connectar la recerca amb la indústria.
L’organització conjunta d’aquesta trobada subratlla la cooperació entre EARTO i Leitat per impulsar la transferència de coneixement i la innovació tecnològica a escala europea, reforçant el paper dels centres tecnològics espanyols dins la xarxa continental.
“La força d’EARTO és la seva unitat davant els reptes globals. Agraïm a Leitat el lideratge i la col·laboració en aquesta trobada, que enforteix el paper dels centres tecnològics europeus”, va destacar Jesús Valero, president d’EARTO i director general de Tecnalia.
Després de la sessió de treball, els participants van visitar les instal·lacions i laboratoris d’indústria digital de Leitat a DFactory Barcelona, incloent-hi els laboratoris d’impressió 3D, robòtica, sensòria, fotònica i intel·ligència artificial, que constitueixen actualment un referent europeu en indústria digital i fabricació avançada.
Posteriorment, la delegació es va desplaçar fins a la seu central de Leitat a Terrassa, on van conèixer de prop les capacitats del centre en recerca aplicada, innovació tecnològica i transferència industrial.