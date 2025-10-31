Labiana creix un 11,7% el primer semestre per l’impuls del negoci de salut animal, amb centre a Terrassa

El grup farmacèutic Labiana, especialitzat en el desenvolupament, fabricació i comercialització de medicaments en els àmbits de salut animal i humana, ha tancat el primer semestre del 2025 amb uns ingressos de 39,2 milions d’euros, un 11,7% més que en el mateix període de l’any anterior.
El creixement ha estat especialment notable a la divisió de salut animal, que ha esdevingut el principal motor dels bons resultats de la companyia i que manté una estreta relació amb Terrassa, on Labiana té la planta de fabricació i les oficines comercials de la societat Labiana Life Sciences.
En concret, el negoci de salut animal ha facturat 18,9 milions d’euros, amb un increment del 18,8% respecte al primer semestre del 2024. Aquest impuls s’ha vist afavorit per la incorporació de nous clients en el segment CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) i per l’augment de la demanda de productes propis, especialment injectables en el mercat espanyol, un format en què Labiana és el principal fabricant a l'estat i un dels primers d’Europa.
Pel que fa al conjunt del grup, Labiana ha millorat de manera significativa la seva rendibilitat. El resultat net s’ha enfilat fins als 1,82 milions d’euros, un 54,8% més, mentre que l’EBITDA ajustat ha pujat un 12,8%, fins als 7,44 milions, i l’EBIT ajustat ha crescut un 29,2%, fins als 5,42 milions. El marge brut sobre vendes s’ha situat en un sòlid 60,2%.
L’àrea de salut humana, per la seva banda, també ha mantingut un ritme positiu, amb un creixement del 4,7% i una facturació de 20,3 milions d’euros. Labiana ha invertit en aquest període a reforçar la capacitat productiva d'aquest segment, la qual cosa permetrà incrementar la seva capacitat industrial i millorar l'eficiència operativa en el curt termini.
Quant a zones geogràfiques, Labiana ha expandit la seva presència en tots els mercats on exporta (UE-Ex Espanya, Amèrica del Nord i resta del món). El mercat espanyol també ha crescut significativament en l'àrea de salut animal, la qual cosa indica una consolidació del catàleg de la companyia i dels nous desenvolupaments llançats.
El conseller delegat de Labiana, Manuel Ramos, ha destacat que “Labiana manté una senda de creixement positiu i rendible, d’acord amb els objectius del pla de negoci, millorant les principals magnituds i mantenint l’equilibri entre creixement de vendes, rendibilitat i control de costos”.