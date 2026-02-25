Terrassa perd una empresa emergent el 2025 però conserva el tercer lloc a Catalunya

Terrassa va tancar l'any 2025 amb un saldo net d'una empresa emergent menys que el 2024. Així es desprèn de la comparació entre l’estudi "Anàlisi de l’ecosistema startup a Catalunya 2026", elaborat per ACCIÓ –l’agència per al creixement de les empreses del Departament d’Empresa i Treball–, presentat aquest dilluns, i el que es va publicar ara fa un any. Tot i això, es manté en el podi dels municipis catalans amb més empreses emergents. En concret, ocupa la tercera posició, només per darrere de Barcelona i Sant Cugat del Vallès.
Segons l'informe d'ACCIÓ, Catalunya ja compta amb 2.403 "start-ups", un 5,2% més que l’any anterior i la xifra més alta de la sèrie històrica. Hi ha 217 municipis amb almenys un negoci d'aquesta tipologia. La capital catalana en concentra 1.508, un 62,8%. Sant Cugat n'alberga 94 (3,9%) i Terrassa, 37 (1,5%), quan en l'informe anterior constava que n'acollia 38. La nostra ciutat empata ara amb el municipi que ocupa el quart lloc a la classificació: Girona, que manté les mateixes empreses emergents que l'any anterior. Tanca el top 5 Mataró, amb 34 (1,4%).
En aquesta línia, per comarques, el Vallès Occidental és segona. El Barcelonès lidera el rànquing amb 1.568 empreses emergents (65,3%), el Vallès Occidental en concentra 225 (9,4%) i el Baix Llobregat, 144 (6%).
L'informe d'ACCIÓ defineix una "start-up" com una empresa constituïda amb NIF (no autònoms); creada recentment (menys de deu anys des de la data de constitució, ampliables a 12 anys en el cas del sector biotecnològic); altament innovadora o tecnològica i adreçada al mercat global, creada per emprenedors amb voluntat de fer-la créixer (ambició); escalable i amb un potencial de creixement alt, amb habilitat per créixer ràpidament sense veure’s obstaculitzada per la seva estructura o pels recursos disponibles (temps i diners); que no proveeix serveis de consultoria o de desenvolupament de programari/apps només sota demanda del client, sinó que disposa de producte propi (tampoc un web/una pàgina d’aterratge sense activitat).
Pel que fa a l’àmbit sectorial, l'estudi d'ACCIÓ indica que a Catalunya el 30,8% de les empreses emergents es dedica a tecnologies de la salut i als serveis empresarials. També destaca el sector de la tecnologia publicitària i mitjans (6,2%), seguit de l’àmbit del comerç en línia i les plataformes de venda (5,4%) i el de les tecnologies educatives (5,1%). A Terrassa, el primer sector és el de serveis empresarials, seguit del de les tecnologies de la salut, i les tecnologies musicals i de viatges, però també hi ha "start-ups" del sector de la tecnologia publicitària i mitjans, maquinari, energia, "gaming", esports, alimentació, tecnologies de la informació i electrònica, mobilitat sostenible, agricultura o tecnologies governamentals i de seguretat.
Al llarg de l'estudi, ACCIÓ destaca la terrassenca Bike Ocasión entre les principals "start-ups" del sector del comerç electrònic i els mercats web i la també egarenca Kloutit en l'àmbit de les tecnologies financeres. També menciona el centre tecnològic terrassenc Leitat com un dels agents de l’ecosistema que fan de Catalunya i de Barcelona el 34 hub de "start-ups" líder del sud d’Europa.