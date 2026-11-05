La Cecot i l’AMIC reivindiquen el valor de la proximitat i el coneixement del territori

La Cecot i l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) han mantingut una trobada per compartir els reptes actuals de les dues organitzacions i reforçar els vincles entre el món empresarial i el sector dels mitjans de comunicació. La reunió entre els presidents de les dues entitats, Xavier Panés i Ramon Torrents, respectivament, també ha servit per refermar la voluntat de donar continuïtat a una relació institucional formalitzada el 2017.
La trobada ha estat, a més, un primer contacte entre la patronal terrassenca i la nova presidència de l’AMIC. Totes dues organitzacions comparteixen la voluntat de representar i defensar els interessos dels seus àmbits d’actuació: el multisectorial empresarial, en el cas de la Cecot, i el dels mitjans de comunicació, en el de l’associació.
Durant la reunió, els representants han posat en valor el coneixement del territori i el paper dels mitjans de proximitat a l’hora d’explicar la realitat econòmica i social. El president de la Cecot ha destacat que "en un context social i informatiu cada vegada més complex, el periodisme de proximitat té un valor que va molt més enllà de la informació local". Segons Panés, "conèixer el territori, les empreses, les entitats i les persones que hi viuen permet explicar realitats que difícilment es poden entendre des de la distància".
Per la seva banda, Torrents ha assenyalat que "els mitjans de proximitat i les organitzacions empresarials com la Cecot compartim un coneixement directe del territori". En aquest sentit, ha apuntat que la relació entre les dues entitats pot ajudar a detectar temes d’interès i ampliar l’accés dels periodistes a fonts del món empresarial, mentre que els mitjans poden contribuir a explicar amb rigor els reptes i les iniciatives de les empreses.
Panés també ha remarcat que les dues organitzacions comparteixen "una vocació de proximitat i d’arrelament" i que mantenir la relació permet connectar el món empresarial amb un ecosistema de mitjans plural. Torrents ha afegit que "compartir coneixement del territori ens ajuda a entendre millor els reptes de les empreses i a oferir una informació més útil a la ciutadania".
La col·laboració entre la Cecot i l’AMIC es va formalitzar el 2017 amb un conveni que va permetre l’adhesió de l’associació a la patronal. Nou anys després, les dues entitats refermen la voluntat de mantenir aquest marc de relació, compartir coneixement i facilitar la interlocució entre empreses i mitjans.