Manuel Lao entra en la propietat d'un altre hotel de luxe, ara a Londres

Nortia Capital, el grup inversor de l'empresari terrassenc Manuel Lao, ha participat en l'adquisició de l'hotel Rosewood London, un dels establiments de luxe més destacats de la capital britànica. L'operació s'ha dut a terme juntament amb la firma nord-americana Gencom i altres inversors, en una nova aposta conjunta pel negoci hoteler internacional.
L'establiment està situat al districte de Midtown, entre Covent Garden i la City de Londres, i ocupa un edifici històric construït el 1912 i catalogat com a Grade II. Disposa de 308 habitacions i suites i està considerat un dels hotels més exclusius de la ciutat.
La compra dona continuïtat a les recents operacions conjuntes de Nortia i Gencom en el sector hoteler de luxe, després de les adquisicions de l'hotel The Ritz-Carlton Central Park, a Nova York, i l'InterContinental de Miami. En el cas de la companyia presidida per Lao, amb oficines a Madrid i a Sant Cugat del Vallès, la inversió s'emmarca en la seva estratègia de rotació i diversificació de cartera.
El president de Nortia Capital ha assenyalat que l'operació "reforça la nostra aposta per actius de primer nivell en mercats internacionals de referència" i que l'hotel encaixa amb l'estratègia d'inversió a llarg termini de la companyia, basada en la qualitat dels actius i la creació de valor.