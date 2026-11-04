L'atur creix a Terrassa en termes interanuals: l'octubre es tanca amb 110 desocupats més que fa un any

L'atur a Terrassa ha tornat a situar-se per sobre de les 11.700 persones. La ciutat ha tancat el mes d'octubre amb un nou augment de la desocupació. Després dels increments del juliol i l'agost, el nombre de terrassencs sense feina es va reduir un 1,1% al setembre però en el desè més de l'any la xifra ha tornat a augmentar. Segons les dades publicades aquest dimecres, l'octubre ha acabat amb 11.759 aturats a Terrassa, 251 més que 31 dies abans. El creixement ha estat d'un 2,18%.
L'octubre és un mes en què tradicionalment acostuma a engrossir-se el nombre d’egarencs apuntats a les llistes dels serveis d’ocupació. Ara bé, els últims anys la ciutat havia aconseguit descensos a l’octubre en cinc ocasions: el 2015, el 2020, el 2021, el 2022 i el 2025.
L'augment de l'atur a l'octubre també trenca una tendència positiva en l'evolució interanual. Feia molts mesos, des de l’abril del 2021, que la comparació amb el mateix període de l'any anterior no era desfavorable per a Terrassa. Si ens fixem només en els mesos d'octubre, cal remuntar-se al 2020 per trobar-ne un altre amb un increment interanual de la desocupació. En els darrers dotze mesos, el nombre de persones inscrites a les llistes de l'atur ha crescut un 0,94%, amb 110 desocupats més que fa un any.
Segons les dades de l'Observatori del Vallès Occidental, la taxa d'atur registral és ara del 9,9% a Terrassa i del 8,7% a la comarca.
Al conjunt del Vallès Occidental, l'atur se situa ara en 41.698 persones. Són 604 més que el setembre, amb un increment d'un 1,43%, i 627 més que ara fa un any (+1,49%).
L’augment mensual de l’atur és generalitzat a la comarca, ja que creix en 14 municipis, es manté estable a Gallifa i es redueix en vuit. Entre els municipis amb més desocupació, destaquen els increments en termes relatius a Ripollet (+3,5%), Terrassa (+2,2%), Rubí (+2,0%), Barberà del Vallès (+1,8%), Montcada i Reixac (+1,6%), Badia del Vallès (+1,2%) i Sabadell (+1,0%). En nombres absoluts, a més de Terrassa (+251), destaca Sabadell (+111), Rubí (+80) i Ripollet (+67).
Els últims dotze mesos, la desocupació s'ha incrementat en deu municipis, ha quedat igual en un (Sant Quirze del Vallès) i s'ha reduït en 12 municipis.
A Catalunya, la desocupació ha augmentat per quart mes a l’octubre i s’ha situat en 338.246 persones, 8.174 desocupats més que el setembre (+ 2,48%). L’indicador no encadenava quatre augments mensuals des del període entre octubre del 2023 i gener del 2024. És la pujada mensual més elevada en octubre des del 2019. En termes interanuals, el nombre de persones inscrites a les llistes de l’atur ha crescut un 4,24%, amb 13.750 desocupats més que fa un any, el primer increment interanual en un octubre des del 2020.