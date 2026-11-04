Cirsa incrementa un 73% el benefici fins setembre i assoleix els 128,3 milions d'euros

Cirsa ha tancat els primers nous mesos de l'any amb un benefici net de 128,3 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 73,6% respecte del mateix període de l’any anterior, quan aquest va ser de 73,9 milions. Segons els resultats comunicats aquest dimecres, els ingressos nets d'explotació s'han elevat un 10% i han arribat als 1.887 milions d'euros. El resultat brut d'explitació (Ebitda) ha estat de 591,4 milions, un 7,8% més que entre el gener i el setembre del 2025, mentre que l'Ebitda ajustat va créixer un 9,3%, fins als 599,3 milions d’euros.
El deute financer del grup del sector del joc i l'oci amb seu a Terrassa se situava en 2.104 milions d'euros a 30 de setembre i la ràtio sobre l'Ebitda dels darrers dotze mesos és de 2,7 vegades. La companyia disposava de 366 milions d’euros en efectiu i d’una liquiditat total de 764 milions.
Només en el tercer trimestre, el benefici net va ser de 33,6 milions, un 48,1% més que un any abans. En aquest període, la multinacional amb seu a la carretera de Castellar va obtenir uns ingressos de 627,5 milions d'euros, un 12% més interanual, "gràcies a la correcta execució de l'estratègia en tots els mercats on la companyia opera", assenyala en un comunicat la mateixa empresa, que va situar l'Ebitda en 195,2 milions, també un 6,8% per sobre que en el tercer trimestre de l'any anterior. El benefici operatiu ajustat, sense incloure les despeses derivades del procés de fusió amb Lottomatica, ha crescut fins als 203 milions d'euros, un 11,1% més.
En el comunicat, Cirsa destaca el creixement equilibrat dels seus negocis en les diferents geografies i canals durant el tercer trimestre, malgrat la inestabilitat macroeconòmica i geopolítica. La companyia atribueix l'evolució positiva a la solidesa de les operacions, les inversions selectives i les millores d'eficiència.
Per divisions, el negoci de casinos ha incorporat dos establiments i dues sales al Paraguai, fet que suposa l'entrada en un nou mercat, i ha obert un nou casino a Cartagena de Indias (Colòmbia). També ha renovat diversos espais a Panamà i a Lloret de Mar i ha ampliat la sala de màquines escurabutxaques del casino de Marbella.
A Espanya, la divisió de màquines recreatives ha registrat una evolució positiva dels ingressos i, especialment, del resultat operatiu, gràcies a l'oferta de productes i la contenció de costos. A Itàlia, el negoci s'ha mantingut estable, amb bons resultats en les màquines de videoloteria (VLT) i la integració de les darreres adquisicions.
Per la seva banda, la divisió de joc en línia i apostes esportives ha augmentat un 19% els ingressos nets, amb un creixement del 43,4% de les quantitats apostades i del 39,4% dels dipòsits dels clients respecte del mateix període de l'any anterior.
Cirsa manté les previsions per al conjunt del 2026 i apunta a assolir la part alta dels objectius d’ingressos.
La multinacional ha convocat una junta general extraordinària d'accionistes el pròxim 30 de novembre a l'Hotel Don Cándido de Terrassa per sometre la fusió per absorció per part de Lottomatica a aprovació.