La Cambra de Terrassa ensenya a 15 emprenedors a fer viables els seus negocis

La Cambra de Comerç de Terrassa forma 15 emprenedors en màrqueting, finances i prototipatge per millorar la viabilitat dels seus projectes empresarials. El curs, que s'imparteix del 2 al 13 de novembre en el marc del programa España Emprende, té una durada de 30 hores i està totalment subvencionat per als participants.
De les 15 iniciatives inscrites, deu són de Terrassa, mentre que les altres cinc corresponen a Matadepera, Sant Cugat del Vallès, Vacarisses, Sabadell i Barberà del Vallès. Els projectes abracen sectors diversos, des de la tecnologia, la intel·ligència artificial i l'automatització de processos fins a l'atenció sociosanitària, la indústria, el comerç, la cosmètica, la gestió immobiliària, l'agricultura i les activitats artístiques.
La formació s'adreça a professionals que ja han començat a desenvolupar les seves iniciatives i necessiten definir-ne el model de negoci, planificar els recursos econòmics i trobar la manera d'arribar als clients. Segons Montse Junyent, responsable del Servei d'Emprenedoria de la Cambra, "el curs els proporciona eines pràctiques per avançar en aquestes decisions i busca donar resposta als reptes reals amb els quals es troben els emprenedors quan fan front al mercat".
El programa combina tres àmbits: la definició i validació del model de negoci, la planificació financera i el màrqueting. Entre els continguts hi ha el desenvolupament de prototips, el càlcul de costos i ingressos, les necessitats de finançament i la creació de pàgines web. També es treballen estratègies de comunicació digital, captació de clients i preparació de presentacions comercials per donar a conèixer les iniciatives davant de possibles clients, col·laboradors o inversors.
El curs s'emmarca en España Emprende, un programa de la Cámara de España que ofereix formació i acompanyament a persones emprenedores. Les sessions es fan en modalitat presencial i en línia.