La col·laboració entre actors locals, clau per transformar la formació professional a Europa

Terrassa ha estat aquesta setmana l’epicentre europeu de la innovació en formació professional, amb la celebració d’una nova reunió del comitè de govern del projecte EULEP (European Learning Experience Platform), una iniciativa liderada per Eurochambres i cofinançada per la Unió Europea. Durant dos dies, més de 20 experts de vuit països han compartit avanços, desafiaments i bones pràctiques a la seu de la Cambra de Comerç de Terrassa per adaptar la formació professional (FP) als nous reptes digitals.
El projecte EULEP es troba actualment en la seva fase final, centrada en el desplegament de tres itineraris formatius pilot en àmbits clau com la intel·ligència artificial (IA), la realitat virtual (RV) i la transformació digital amb canvi organitzacional. A Catalunya, aquests pilots s’han desenvolupat a través del node català, un model de col·laboració entre tres actors de la triple hèlix —amb representació pública, privada i acadèmica—: la Cambra de Comerç de Terrassa, l’Ajuntament de Terrassa i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
“No és que ens hagin triat des d’Europa, és que nosaltres hem vist la necessitat i hem decidit implicar-nos”, ha explicat el president de la Cambra, Ramon Talamàs. “Coneixem el teixit empresarial i coneixem els projectes europeus, i això ens permet casar necessitats amb oportunitats”, ha mencionat.
Cursos innovadors, adaptats a la realitat local
Els tres cursos pilot tenen com a objectiu ajudar les empreses i els professionals a adaptar-se als nous escenaris digitals. La Cambra de Comerç lidera el curs de transformació digital i canvi organitzacional, que ja ha començat en format 100% online, amb sessions en directe i contingut asíncron.
"Està pensat per a persones amb responsabilitats que no tenen temps per fer formació presencial", explica Anna Pajarón, cap de projectes internacionals de la Cambra. "És un curs molt aplicat, on el participant ha d’analitzar la seva pròpia empresa i dissenyar canvis concrets", afegeix.
Des de la UOC, el focus ha estat en la intel·ligència artificial, amb formació adreçada principalment a estudiants que ja treballen a empreses i volen millorar les seves competències. “Oferim formació en IA per tal que puguin aplicar aquestes habilitats en el seu entorn professional”, han explicat Mitchell Peters, responsable de projectes educatius europeus de la UOC, i Josep Prieto, director acadèmic de la universitat.
El curs de realitat virtual, impulsat per l’Ajuntament i el Parc Audiovisual, es posarà en marxa a l’octubre amb una sessió presencial el dia 24 i una de virtual el dia 31. “Serà una formació molt pràctica, al plató, amb tecnologia immersiva aplicada a entorns productius”, han avançat fonts municipals.
Aquests cursos, totalment subvencionats per la UE, han estat desenvolupats amb una estructura comuna a escala europea, però adaptats a la realitat i necessitats dels territoris locals. “Hem creat una base comuna que després s’adapta amb l’ajuda de proveïdors locals”, explica Brigit Arens, directora de projectes d'Eurochambres. “Això permet arribar a sectors diversos i, fins i tot, a pimes individuals”. A més, tot el material pedagògic s’ha traduït a diversos idiomes.
Innovació digital amb perspectiva social
Un dels punts forts del projecte ha estat el seu enfocament en la innovació social. EULEP no només vol millorar competències digitals, sinó també acompanyar les persones en els processos de canvi tecnològic dins les empreses. “Quan una empresa implementa IA o RV, els treballadors sovint tenen por: es pregunten si perdran la feina. Però les empreses els necessiten”, reflexiona Arens. “Per això, acompanyar el canvi és essencial”.
Des de l’Ajuntament, a més, s’ha compartit el model del Consell de la FP de Terrassa com a bona pràctica de governança local que podria replicar-se en altres territoris europeus.
Continuïtat
Tots els participants han coincidit en una idea clau: EULEP no ha de quedar com un projecte puntual, sinó que ha d'anar més enllà.
“Aquesta no és una formació única i tancada”, ha assenyalat Javier Lacárcel, cap de serveis d'orientació i acció educativa de l'Ajuntament de Terrassa. “El projecte ens deixa un banc de continguts i una xarxa de col·laboració que podem seguir utilitzant i adaptant en funció de les necessitats futures”, ha indicat.
“Els cursos tenen valor real i ja estem treballant perquè tinguin continuïtat”, ha afegeix Anna Pajarón. “S’integraran en altres projectes o s’adaptaran a noves convocatòries. Però no es perdran”, ha assegurat.
“EULEP ens ha motivat a seguir. La col·laboració entre universitats, empreses i institucions és clau per afrontar els grans reptes actuals com la IA, la sostenibilitat o el canvi climàtic”, ha afegit Josep Prieto.